涉詐領私菸檢舉獎金近250萬　前海巡署台南查緝隊中校分隊長羈押禁見

▲海巡署台南查緝隊前中校分隊長廖書緯，被控涉詐領私菸檢舉獎金近250萬元，檢方收押禁見。（圖／翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

海巡署基隆查緝隊組主任廖書緯，被控涉嫌在台南查緝隊中校分隊長時，與隊上1名王姓隊員，找2名人頭作為2014年至2016年間，破獲2起私菸案檢舉人，廖員再詐領2筆檢舉獎金共近250萬元，廉政署與台南地檢署聯手偵辦，檢方傳喚廖、王2員到案，訊後向法院聲押，8日法院裁定廖員收押禁見、王員5萬元交保。

據了解，廖書緯於2014年至2016年間，在海巡署台南查緝隊擔任中校分隊長，2016年後才調離台南查緝隊，目前擔任海巡署基隆查緝隊組主任。廉政署與台南地檢署專案人員於4月7日到北部帶走廖書緯，帶回台南地檢署調查偵訊，7日晚上訊後檢察官分別依涉貪污治罪條例詐取財物重罪、有逃亡、串證之虞向台南地院聲請羈押禁見廖書緯與王姓隊員。

專案人員獲得情資，指廖、王2員被控涉嫌合謀詐領檢舉人獎金，2人從2014年到2016年期間對破獲的2起走私菸品案，找來2名人頭充當檢舉人，詐領2件私菸案共近250萬元檢舉獎金。據了解，這2件私菸案各別查獲18萬多包左右的走私菸品，合計共有36萬多包私菸，查緝單位根據菸品市價核發這2筆共近250萬元的檢舉獎金，遭廖、王等人涉嫌私吞朋分。

案經台南地院召開羈押庭審查，台南地院於8日下午依涉貪污治罪條例詐取財物重罪、有逃亡、串證之虞裁定廖員羈押禁見、王姓隊員5萬元交保候傳。

據專案人員指出，全案尚在偵辦中，基於偵查不公開，對是否另有共犯及相關案情無法說明，但會持續擴大偵辦追查是否有其他海巡官員涉案。

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