小琉球浮潛客雙腳狠踩海龜　海巡怒：海龜我們在罩的，一個都別想跑！

▲小琉球潛水客腳踩海龜背部，引來網友一片罵聲，海巡人員已展開調查 。（圖／海巡署第六岸隊提供，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球海域7日傳出潛水客踩在海龜背上情事，目擊者原本將影片po在社群媒體，由於潛水客觸法情節實在太誇張，網友一片罵聲，昨晚更向海巡署檢舉，海巡人員已開調查，依法究辦。

小琉球近年海龜復育有成，據估至少有上百隻海龜棲息附近海域，也成為島上觀光亮點，但仍不時出現少數潛水觸摸踩龜等違法行為，今年清明4天連，就傳出至少2起騷擾海龜事件。

有目擊者在臉書不公開社團爆料公社後以「慟！海洋悲歌：小琉球海龜竟遭遊客狠踩！」為題po文，指他在4月2日登島自由潛水時，竟目睹某浮潛業者導覽遊客過程，不但有遊客觸摸海龜，甚至還用腳踩！

他身為海洋狂熱者實在看不下此行為，已向交通部觀光局發出檢舉信函，但已接到通知表示因不是現行犯，海巡署追溯會有困難。因此想透過社會輿論的力量撻伐此行為，並呼籲大眾尊重野生動物，保護生態環境！

PO文傳開，引發網友沸騰，紛紛抨擊該名浮潛客的行為，有的嗆「還不趕快出來自首與懺悔」、「心疼海龜，請好好珍惜身邊的生態環境。更有網友罵「踩海龜的人王八蛋！」；「誇張，就是有這種沒水準的！」。。

據《野生動物保育法》，有關保育類動物，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

海巡署第六岸巡隊人員表示，昨晚接獲檢舉人轉來影片後，已全方展開調查，務必要將每一個對海龜「出手」、「出腳」的人給抓出來，全數移送法辦，並在最後撂下狠話，重申「海龜是海巡罩的」，「欺負海龜，一個都別想跑！」

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