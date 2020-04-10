台染新冠肺炎達382人「無症狀者21人」！喪失嗅、味覺多境外移入有12％

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，中央流行疫情指揮中心今（10）日公布全台最新確診病例，一共新增2境外移入個案（案381、案382）以及1死亡案例，目前累積染病人數已有382人、6人死亡。目前染疫案例中共有21例為無症狀患者，包含今日的案382，，而喪失嗅覺、味覺者多數為境外移入且為青壯年，出現該症狀患者約有12%。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內無症狀感染共有21例、佔確診者5.4％，針對如何加強防疫控管部分，他指出首先從確診病例裡下手，原因是無症狀確診病例幾乎都是從境外移入或是確診病例接觸者，而境外移入個案只要進入台灣就需進行居家檢疫14天，可從中觀察；以及在確診病例接觸者居家隔離14天時，無論有無症狀出現，主要目的就是希望在居家隔離期間，都無法出去傳播病毒。

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莊人祥強調，「所謂的非藥物公共衛生手段就是對抗疾病的唯一有效方法，戴口罩也是一個有效方法，不管有沒有症狀，戴了之後可以減少傳播情形。」另關於台灣染疫者出現喪失嗅覺、味覺，絕大部分為年輕人一題，莊人祥表示大多為歐美境外移入個案有該情形出現，目前有該症狀者佔比約12％。