香港病例一降「就放4天連假」　林鄭急喊：別出去玩「不然努力全白費」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港新冠肺炎確診病例4月9日新增13例，是香港3個多星期以來最低的數字，令許多港人都非常振奮，認為是疫情獲得控制的訊號。不過，香港特首林鄭月娥卻提醒民眾不能鬆懈，尤其是復活節的4天連假，應避免外出旅遊，以及跟親戚朋友聚會，否則先前為抗疫作出的努力都會功虧一簣。

林鄭月娥9日晚間在臉書上表示，她前一天公布「防疫抗疫基金」第二輪的項目和其他具針對性的支援措施，社會的焦點都放在「保就業計劃」，事實上，這些措施除了發揮「及時雨」功能外，更希望可以凝聚社會力量，同心抗疫，共渡時艱，令僱主和僱員在政府的支援下，「守得住」、「撐得過」，讓香港早日走出疫境，重振經濟。

▼香港要求餐廳的座位之間相隔1.5公尺。（圖／路透社）

林鄭月娥指出，要走出疫境，市民大衆仍須努力，不可因近日確診個案下降而掉以輕心，「明日開始一連四日復活節假期，過去很多人會趁機會出外旅遊，或是留港與家人朋友聚會；我呼籲市民，為防止疫情傳播，請大家在復活節期間繼續留在家中，避免外出及聚會，也不要在家中相約親戚朋友聚餐。」

林鄭月娥強調，請大家絕不可以鬆懈，否則之前市民為抗疫所作出的努力便會功虧一簣。

此外，香港政府也發新聞稿表示，新冠肺炎疫情仍然嚴峻，全球確診個案逾140萬宗，香港確診個案也較兩星期前大幅增加，市民應為自己和家人健康著想，在復活節長假期減少社交接觸，「為減少機會接觸沒有出現病徵的感染者，並減低社區出現群組個案的風險，市民應盡量留在家中，避免到人多的地方，日常生活中應盡量與他人保持適當社交距離，不要握手，避免社交聚會、聚餐飲宴等活動，並押後非必要舉行的會議或透過視像、其他遠程科技進行。」

香港政府強調，若有打算利用假期前往掃墓的市民，應認真考慮押後掃墓日期，防止病毒在社區擴散，「為進一步減少社交接觸，政府已訂立法例，規管餐飲業務和較高病毒傳播風險處所的營業和運作模式，並禁止市民在公眾地方進行多於四人的群組聚集，執法部門在長假期會如常在各類公眾地方巡查和執法。」

根據港府資料，目前已經對餐飲業處所共提出3宗檢控；群組聚集方面，警方向違例市民發出25張定額罰款告票。