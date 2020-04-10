居家檢疫亂跑罰10萬「一堆人真的繳清！」他驚：我大概吃土　網1建議更中肯

▲白河警分局前往菜市場、夜市等，進行新冠肺炎防疫宣導，加深民眾對防疫的正確觀念。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新竹男林東京因居家檢疫期間趴趴走，成為首例遭重罰100萬元的違規案，日前已經分3次付清罰單，相關話題引發熱論。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「被罰10萬繳得起嗎？」說一堆人在居家檢疫還亂跑，結果被罰10萬，沒想到不少人還真的繳清了，「罰10萬我大概要吃土了，大家財產有高於10萬嗎？」

這位網友文中表示，「一堆人在居家檢疫還到處趴趴走，被罰10萬，結果一堆人還真的繳清了，覺得他們都好有錢喔！」說如果是他被罰10萬元，大概就要吃土了，好奇問「大家財產有高於10萬嗎？」若是被罰10萬元，繳不繳得起罰單。

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看到貼文後，網友紛紛留言，「不用被罰我就吃土了」、「我連可以法拍的東西都沒有」、「10萬存款是有啦，但不可能被罰不心痛」、「大部份都國外回來的，能不有錢嗎」、「都出國了繳不起10萬嗎」、「還好我有先提撥一筆急難金起來」、「怕當成出門費，隨時交錢就出門晃，反正便宜，應該第二次就強制隔離」、「可以分期」、「政府不會放過的。」

也有人突破盲點地說，不想吃土就守規矩就好了，「乖乖檢疫不是一塊錢都不用繳了嗎」、「還不起就乖乖守法啊，像我就是」、「正常人存款怎麼可能沒有10萬」、「繳得起，但是我不想繳，所以絕不會亂跑」、「10萬等疫情結束好了再出國玩不是更好」、「配合就不會有這問題。」

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