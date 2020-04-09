居家檢疫跑夜店！三重男不繳百萬喊「覺得好倒楣」：送口罩給朋友…將提訴願

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市三重一名黃姓男子3月18日從感染疫區返台，卻在居家檢疫期間跑夜店，遭警方臨檢查獲，事後被重罰100萬元，卻逾期不繳納罰金遭限制出境，對此，他喊冤，表示自己只是「送口罩到夜店給朋友」，並將提起訴願。

▲三重男遭限制出境，主任行政執行官施淑琴說明案情。（圖／記者陳雕文攝）

回顧事發經過，黃男居家檢疫期間（3月18日至4月1日）趴趴走，3月22日凌晨0時30分左右被警方查獲人在台北市東區一間知名夜店狂歡，被送往集中檢疫所進行集中檢疫，事後新北市政府依「嚴重特殊傳染性肺癌防治及紓困振興特別條例」第15條第2項規定處以100萬元罰鍰。

▲黃男喊冤，表示自己是送口罩到夜店給友人。（圖／東森新聞）

但過了7日的繳納期限，黃男卻遲遲沒有繳納罰金，新北市政府衛生局8日將案件移送行政執行署新北分署處理。新北分署考量黃男2年內便有14次出境紀錄，極有可能藉由逃匿出境方式，規避執行百萬罰鍰，決定啟動防逃機制，將他限制出境，款項未繳清前都無法踏出國門一步。

新北分署主任行政執行官施淑琴在記者會中表示，黃男對此喊冤，表示自己繳不起這100萬元的罰鍰，當時是「到夜店送口罩給一名馬來西亞的友人」，並非到夜店狂歡，覺得自己很倒楣，將提起訴願。

▲黃男未繳罰鍰遭限制出境，將提起訴願。（圖／記者陳雕文翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

居家檢疫衝夜店嗨！三重男身份曝「2年出國14次」…賴皮不繳100萬罰金下場出爐

一家3口旅居日本！居家檢疫卻「跑去掃墓」 遭罰30萬逾期未繳…他找上門了



快訊／英國男「居家檢疫失聯」！陳屍台北市農園旁山壁…警調查中