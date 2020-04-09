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桃園居檢男自取餐遭舉報　社區還消磁門卡趕人...他心累喊：人性很自私

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▲桃園市莊姓男子正值居家檢疫，上週六2度叫外賣至社區警衛室取餐被管委會報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲莊男沒想到返國後會遭到排擠、歧視。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

桃園市莊姓居家檢疫男子，日前叫外送到社區卻被警衛拒絕幫他代領，只好自己下樓取餐，最後被一直想趕走他的社區舉報，遭蘆竹警分局函送衛生局裁處。據《毅傳媒》報導，莊男對於遭到歧視、異樣的眼光看待，感到心力交瘁，非常無奈。此外，有律師認為此社區恐怕違反了《傳染病防治法》。

30歲的莊男居家檢疫期間，兩度叫外賣卻被警衛拒絕幫他代領，只好自行下樓取餐，管委會發現後報警處理，蘆竹警分局調出社區監視器確認將莊男函送衛生局裁處。

請繼續往下閱讀...

但他事後卻喊冤，表示獨居無法外出買食物，有請社區警衛代領又遭到拒絕，只好自行下樓取餐；衛生局指出，這是桃園首起領取外送餐點離開處所違規案，會視當事人當時離家距離、有無戴口罩與是否接觸到人等違規情節作為開罰依據。

30歲的莊男接受《毅傳媒》專訪時指出，他3日從柬埔寨金邊返國後，就到王姓友人的弟弟之承租處居家檢疫，不料4日社區收到他的居家檢疫包時，嚇得趕緊通知房東下逐客令，甚至要他當天就得搬走。

「你不是這裡的人，造成社區很大的動盪不安。」莊先生說，5日社區主委透過對講機要求他立即搬走，甚至威脅他有下樓取餐的紀錄，「若你不離開社區，就會向警方舉報」，讓他心生恐懼。

莊男完全沒想到他會遭到如此排擠，心裡很不是滋味，誇張的是，連和他同住的王男弟弟之磁卡都被社區消磁，自5日起進出都要另外請警衛開門，相當麻煩。

▲桃園市莊姓男子正值居家檢疫期間，上週六2度叫外賣至社區，因違反規定下樓取餐遭管委會報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於房東遭到社區施加壓力，所以告訴莊男如果不搬走，無法給社區交代，還威脅「到時連你們都沒辦法繼續租」。不過，莊男回應指出，當初居家檢疫地址是填寫在這，如果搬走會被罰錢，未料對方卻不領情，還揚言連租戶王男到時回國後都不該回到社區住。

6日桃園市警方上門訪查時，莊男表示他非常難過，同時向警方反映他和王男弟弟的磁卡都遭到消磁，警方隨即去作協調，但社區管委會卻不予理會。莊男在7日看見新聞後，原本低落的心情瞬間盪到谷底，大嘆檢疫期間只有里長打來關心過他，但聽到對方說「桃園市還是會開罰」的消息，讓他「心力交瘁」。

受到各界打擊後，莊男在Instagram上發文感嘆，「人性的自私，不單只是威脅的時候一覽無遺，居家檢疫是自主隔離不是生病，各種威脅恐嚇，我瞬間以為大家都是黑社會的...台灣自以為傲的人情味，蕩然無存，頓時可笑。民主社會比共產社會更野蠻，收起你異樣的眼光跟心態，會讓社會更美滿和諧！疫情期間也忘大家共體時艱。」

對此，律師顏紘頤指出，社區擅自將磁卡消磁一事，若租約和社區規約上沒有規範，則可能觸犯到《刑法》強制罪的法律責任，加上社區未與主管單位配合，造成居家檢疫者被迫搬離，也恐怕違反到《傳染病防治法》第11條，因此認為指揮中心應該加強宣導。

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