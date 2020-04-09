追劇神器「楓林網」侵權10億遭下架　網狂哀號！老司機曝「關鍵環節」

▲楓林網遭查禁。（圖／翻攝楓林網）

社會中心／綜合報導

亞洲最大盜版影音資源網站「楓林網（8maple.ru）」8日遭破獲下架後，引來眾多網友一片哀號。然而，面對警方突然的查獲，就有專業網友於PTT指出「關鍵環節」，推測這波「追劇神器」陸續關閉潮，與警方跨國大掃黑有關。

一名網友於PTT提問，「有沒有鄉民知道他們敗在哪個環節阿？爬蟲程式的主機放在台灣，結果台灣有上傳紀錄？廣告收入現金沒有在國外先開帳戶再轉傳回來，直接填台灣戶頭？ 看中國那些網站也都沒在怕，是這些問題在中國都不是問題嗎？」，引發討論。

▲網友發問。（圖／翻攝PTT）

另外，網友也分析，並非敗不敗的問題，這波應該是跨國大掃黑，稍早前不少大流量的線上看劇網站也關了，還放「後會有期」圖片，也是知道真的情況不妙，所以先自行關站，其中包含楓林tv、gimytv等等。

▲劇迷gimy.tv關了。（圖／翻攝gimy網站）

「楓林網」利用註冊境外主機架設免費台劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美電影等影視頻道，供不特定民眾觀賞，並利用網路廣告點擊率賺取不法利益，涉嫌違反著作權法重製及公開傳輸、公開播放等，美國電影協會（Motion Picture Association、MPA）跨境與台灣刑事局合作分享情資，跨海堤告揭發整起事件。

陳姓、莊姓創站人皆為台大資訊類研究所碩士，然而卻因為畢業後求職不順，竟透過資訊專長，撰寫爬蟲程式蒐集下載大陸對岸的盜版熱門電影影集、再藉由台灣端主機轉傳到他們花錢在美國、法國、加拿大、烏克蘭、羅馬尼亞等六國的租賃雲端主機中，「楓林網」自2016年架設網站迄今，每個月平均獲利超過新台幣200萬元，侵權金額將近10億。



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