中美合作研發！美第二款新冠疫苗啟動「臨床試驗」　已有志願者接種

▲新冠肺炎目前尚無特效藥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，疫苗研發也是爭分奪秒。近日，美國一公司宣布，研製的新冠病毒疫苗啟動臨床試驗，並且也將在中國進行研發。據悉，該疫苗是美國第二個進入臨床試驗的新冠病毒疫苗，也是首個進入臨床試驗階段的DNA疫苗。

據《財新網》報導，4月6日，美國生物技術公司Inovio Pharmaceuticals宣布其研製的針對新型冠狀病毒的DNA疫苗INO-4800由美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，進入一期臨床試驗。目前，已經有志願者接種了該疫苗。

這款疫苗也同時在中國進行研發。1月30日，Inovio宣布，與北京艾棣維欣生物技術有限公司（下稱艾棣維欣）合作，推動INO-4800在中國開發。隨後，艾棣維欣又與深圳康泰生物製品股份有限公司簽訂針對該疫苗的研發戰略合作協議。

一位熟悉全球新冠疫苗研發進展的專家透露，艾棣維欣生物製藥在中國也已經提交了臨床試驗申報的首批材料，正在等待監管部門審批，但審批所需數據尚未完全獲得，仍待滾動提交和完善補充。

▲新冠肺炎疫苗研發爭分奪秒。（圖／路透）

根據初步研發計劃，一期臨床試驗納入約50名志願者，隨後考慮一期、二期臨床試驗同步進行，預計最快於2020年底完成臨床試驗並申請有條件批准上市，或應用於特定地區和特定人群。

關於中國疫苗的情況，此前在3月16日，由中國軍事科學院軍事醫學研究院院士陳薇團隊研發的新冠病毒腺病毒載體疫苗正式啟動臨床試驗，這也是目前為止中國唯一啟動臨床試驗的新冠病毒疫苗。目前已有多名志願者注射，結果尚未披露。幾乎同時，美國生物科技公司Moderna研發的mRNA疫苗mRNA-1273也在美國開啟臨床試驗，招募45名健康成年人參與試驗。

這次INO-4800在中國將由Inovio和艾棣維欣共同研發，在前期研發分工中，中方主要負責藥效學和安全性評價等工作，而美方主要負責藥學方面的工作，中美共享相關數據。

此前，中國工程院院士王志軍曾在中國國務院聯防聯控新聞發佈會上表示，中國共有5條技術方向的疫苗研發，總體進展順利，第一批確定的9項任務都已經完成臨床前研究（動物的有效性、安全性研究）的大部分工作，大部分研發團隊4月份都能完成臨床前研究，逐步啟動臨床試驗。



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