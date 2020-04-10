案379「主婦變紅牌」！確診女公關的難言之隱曝　一因素讓她騙夫「到酒店當會計」





▲確診酒店女公關隱匿身分，陳時中說確實有難言之隱。示意圖非本文當事人。（圖／記者邱中岳攝）

記者嚴云岑、葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，案379例就是台北某知名酒店女公關，陳時中表示，該案本來宣稱生活單純，後來才知道是因為怕家人知道她在酒店上班，認為「確有難言之隱」。根據了解，酒店女公關已婚，家住桃園，先生1月才去中國大陸工作。

案379確診時自述沒工作、生活單純，對此，陳時中表示，昨天報告她是這樣子講，可是我們的疫調人員覺得不太相信這樣的講法，所以展開資訊、通聯及整個足跡搜索，發覺就是說確有難言之隱，後來進一步可以掌握清楚，就會進一步調查。

不過，案379當初只是輕微發燒、流鼻水，但去就醫第一天就被高度懷疑並進行採檢，莊人祥解釋，因為醫院發現她在2月初有去柬埔寨旅遊，因為有旅遊史所以才採檢，主要是醫師警覺性比較高，雖然旅遊史相隔時間長，但也把她當作有國外旅遊史的人。

▲為了防疫目前全國酒店勒令停業。（圖／台北市警方，記者林裕豐翻攝）

根據了解，這位酒店女公關家住桃園，已婚，先生1月才到中國廣東工作。該名女公關確診時自稱生活單純，新聞稿甚至描述她「沒有上班，平日多在家中，偶爾外出購物」，讓外界以為是位家庭主婦。沒想到身分大轉變，從家庭主婦變成酒店女公關，全國震驚。

該女公關上週二、五、六上班，因經濟因素，瞞著家人說到酒店當會計，所以才會懇求疫調人員不要將她曝光。但確診後調閱她近日上檯記錄，發現每日接觸至少超過50人，而且最近還有跟客人出場的紀錄。