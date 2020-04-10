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館長挨罰60萬關鍵主因曝光！　深夜發文「怪我自己就好」：柯P沒因交情不罰

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記者黃翊婷／綜合報導

「館長」陳之漢日前被台北市衛生局依違反《藥事法》第69條，開罰60萬元，他10日凌晨2時許在臉書開直播解釋原因，挨罰並不是因為提到「有效預防新冠病毒」，而是寫出有抑菌、殺菌、除菌功能以及SGS檢測證書，加上有400多人提出檢舉，衛生局才會開罰。

館長解釋挨罰60萬的關鍵主因。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長兩度開直播解釋挨罰的前因後果。（圖／翻攝自Facebook／飆捍，下同）

館長強調，首先網路上很多賣乾洗手的人廣告文宣也是「有效預防新冠病毒」，他是跟著其他人做，「人家做我就寫，不要在那邊嘴我」；第二點是開罰的主因，有爭議的廣告上架第一天就收到衛生局關切，說是不能放，他就馬上下架，因為裡面有寫抑菌、殺菌、除菌，還有附上SGS檢測證書，檢測證書中寫到金葡萄球菌等許多病菌，滅菌率高達99％，這才是開罰的主因。

請繼續往下閱讀...

「因為這一個被開罰，我這個文案是網路上面所有人都這樣寫，證書也是所有人都這樣做，我也問衛生局，為什麼別人可以我不行，衛生局說有人檢舉。」館長澄清，其實早在3月25日就知道確定要挨罰，4月初也把罰款繳清，後來因為新聞報出來，9日晚間才會開直播解釋，沒想到還是有很多人搞不清楚狀況，這才決定再開一次直播，雖然有400多人提出檢舉，還有議員關切，但他事後也沒有叫人去檢舉其他賣家，畢竟別人怎麼樣衛生局管不到，這件事他就認了。

館長解釋挨罰60萬的關鍵主因。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長希望大家不要怪官員。

至於後續受到台北市長柯文哲粉絲抨擊一事，館長坦言，這件事柯文哲是知情的，還有交代幕僚要他別在直播中提到，要不是消息洩露出現新聞，他也不會出面說明，「麻煩柯文哲的粉絲是不是要閉嘴？我還是支持啊，我從頭到尾幫柯P多少次。」

不過，對於乾洗手事件引發的後續風波，館長也有在臉書PO文呼籲大家不要去罵官員，畢竟現在防疫很辛苦，不論是官員還是市長都很無奈，必須做到依法究辦、行政中立，「柯P也沒有因為交情就不罰，怪我自己就好，謝謝大家。」

飆捍發佈於 2020年4月9日 星期四
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