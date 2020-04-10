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台中KTV生意淒涼但「她」讓場面熱起來！警方看著超狂事業線：謝謝合作

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▲▼正妹。（圖／記者白珈陽攝）

▲身穿紅衣又露出肩帶及超深事業線的女子，外型相當性感，當時陪友人到好樂迪歡唱，面對警方稽查，感到無聊玩起手機遊戲。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲、白珈陽、陳雕文／台中報導

為了減少新冠病毒的感染風險，全國酒店、舞廳即日起暫停營業！台中市長盧秀燕還要求其餘特種行業需採「實名制」，台中市警方9日晚間10點多至好樂迪KTV稽查，發現生意相當慘澹，走廊及自助吧都空蕩蕩，後來聽到有包廂傳來歌聲，員警開門一瞧，瞬間被眼前的「她」電到。

該名身穿紅衣又露出性感肩帶及超深事業線的女子，戴起口罩乖乖拿出證件，警方回神後趕緊執行勤務，稽查完畢還彎腰跟女子說，「謝謝合作」女子點頭回禮繼續玩著手機，女子的其他友人繼續歡唱。

▲▼正妹。（圖／記者白珈陽攝）

▲銀櫃KTV生意慘澹，走廊、包廂都沒人。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，台中市政府要求台中市其餘八大特種行業，包含視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業，即日起應「實名」登記。

銀櫃及好樂迪KTV等場所都表示願意配合政策，不過店家也感嘆，客人僅剩約2成，員警進行稽查時更顯得淒涼，再也看不到過去熱鬧吵雜的氣氛，「超胸」美女的出現，才讓稽查多了些熱度。

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