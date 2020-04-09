「醫生誓詞」喚譚德塞良心　賴清德：請接納台灣成為國際防疫的夥伴

▲賴清德發臉書向譚德塞喊話。（圖／賴清德臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

世界衛生組織秘書長譚德塞在記者會上公開指控台灣種族歧視，甚至還指遭受台灣攻擊長達三個月。對此，準副總統賴清德9日晚間透過臉書發文要求，譚德塞應向台灣道歉，並接納台灣成為國際防疫工作的夥伴。

賴清德表示，譚德塞也曾是醫學院畢業的一份子，相信應該很清楚「醫者仁心」、「醫療人權是普世價值」的概念，而在醫學院畢業時，也曾宣示過：「我鄭重保證要奉獻一切為人類服務，憑我的良心與尊嚴從事醫業；病人的健康應為我的首要顧念。」

賴清德藉這段誓詞呼籲譚德塞，「請放下您的政治身態，回歸醫學、公衛領域，接納台灣在防疫上的貢獻，並針對4月8日對台灣及台灣民眾的不實指控道歉。因為這不僅是做為醫護人員、公衛學者該有的道德標準，更是全球人類面對疾病、疫情的立場。」

賴清德指出，今年初造訪美國，曾與美國參議員盧比歐（Marco Rubio）針對台灣加入WHO等全球公衛、醫療議題會談；當時提出「台灣是國際社會重要成員，希望能在WHO、ICAO等國際組織做出實質貢獻，國際社會應接納台灣參與國際組織運作」，而盧比歐昨日直播質疑WHO獨立性，多名美國國會議員、英、法等國也針對WHO近幾個月來的防疫作為表達疑慮。

賴清德強調，即使面對中國政治打壓，但台灣不畏不懼、站穩腳步的做好準備，同時並向此刻深受病毒攻擊的國家伸出援手，因此希望譚德塞能了解台灣在國際防疫工作的付出，而WHO各會員國也能看見台灣在全球防疫上的努力，並接納台灣成為國際防疫工作的夥伴。

賴清德說，「我們是小國小民，但我們是好國好民」，在台灣承受不實指控之時，台灣不會停下腳步，我們將持續對國際社會釋出善意提供援助，用行動證明台灣是好國好民，更是國際社會重要的成員。

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