南投毒販被逮聲押獲准　謊稱曾與新冠肺炎確診者接觸…再加一罪

▲▼洪姓男子涉販賣毒品案被羈押後，謊稱曾與新冠肺炎確診者接觸，南投地檢署如臨大敵應變，並迅速查明洪男所言不實，並追究洪男散布不實疫情言論刑責。（圖／張弘昌攝影）

記者張弘昌／南投報導

南投地檢署檢察官黃淑美指揮南投縣警局刑事警察大隊，破獲洪姓男子涉販賣毒品案，洪嫌被聲押進南投看守所後，竟謊稱曾與新冠肺炎確診者接觸過，檢警如臨大敵依防疫程序應變，經警方訪查洪嫌所言接觸男子，並非確診個案。洪男除涉販毒被聲押，也再吃上一條散布不實疫情刑責。

南投地檢署檢察長張曉雯8日獲悉洪男案後相當重視，連夜指示疫情應變專組吳靜怡主任檢察官，聯繫南投看守所、南投縣政府衛生局，將洪男帶往醫院採集檢體送檢驗，並指示警方儘速查明洪嫌所述曾接觸確診個案者內容是否屬實。

南投縣刑警大隊及台灣南投地方法院，也採取相因應防疫措施，並指示就洪男曾接觸過的處所、設備，儘速進行消毒工作，且曾與洪男接觸的同仁應自主健康管理，迅速發揮疫情應變專組功能，全力維護防疫秩序，避免刑事案件犯嫌，成為防疫破口。

經警方詳實調查後，發現洪男自述曾接觸的黃姓民眾，並非新冠肺炎確診個案，也不是列管居家隔離、居家檢疫對象。洪男傳述不實言論，造成機關同仁及相關單位恐慌，南投地檢署已指示警方，就黃男疑涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定行為進行偵辦。

南投地檢署呼籲，現正值全民共同抗疫、防疫時刻，若散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元罰金，民眾應謹慎個人言論，勿隨意發布不實疫情言論，以免觸法及危害公共秩序，造成社會大眾恐慌及耗費政府機關、醫療機構寶貴之資源。

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