南投縣議員張維華為顧罹癌父突請辭　縣議會：該選區不補選

▲南投縣議員張維華突請辭，縣議會證實該選區未達缺額，不補選議員。（圖／記者張弘昌攝）

記者張弘昌／南投報導

地方盛傳南投縣（南投市、名間選區）縣議員張維華，為照顧罹癌老父親請辭議員。南投縣議會8日證實，並表示該選區不補選，也肯定張維華任內用心問政表現。

在各界關詢下，張維華對外鬆口表示，為全心全意照顧罹癌8旬老爸張經魁，無暇分心做好選民服務工作，與家人仔細商討下，決定請辭議員一職，盡人子之子孝。

張維華的父親張經魁，為人海派、熱心公益，曾擔任台中及南投2縣市議員。張維華也沒有讓老爸「漏氣」，6年前投入南投縣議員選舉，避開父親根據地草屯選區，到南投市踏實札根服務基層，當選且連2任。

張維華對外表示，很感謝南投鄉親的疼支持，因父親仍住在草屯，身體狀況不理想，必須陪侍在旁，很擔心南投選區選民服務有點疏漏。身為民代要監督、鞭策公部門，不能怠忽職守，更要以身作則。

南投縣議會議長何勝豐也證實，議會在4月1日收到縣議員張維華的辭職信，對他身為人子的孝心、孝道，十分敬佩，尊重他的選擇。

南投縣議會表示，依地方制度法相關規定，直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額10分之3以上或同一選舉區缺額達2分之1以上時，均應補選。

張維華所屬第1選區（南投、名間）10位議員，連同先前請辭擔任民進黨不分區立委前議員羅美玲，缺額也未達同一選舉區議員名額2分之1，不辦理補選。

・神級保濕

【更多新聞】

南投水里台16線頂崁蓮因寺三叉路 增設避車彎降低車禍

興觀光旺地方 南投縣投入1500萬改善水里及信義熱門景點設施

影／怕客人拿錯！南投草屯三代製麵人 袋上Q版肖象...老顧客一看「就是我」