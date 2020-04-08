防疫當前！網路替代馬路，山區警員主管會報　進化為視訊會議

▲▼埔里警分局每周主管會報改用視訊。（圖／埔里警分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投埔里警分局最遠派出所，靠近台中市東勢及太平偏遠山區，開車往返1多小時左右。分散各地派出所12個及內外勤單位，每周都要有20多名主管，回警局開治安主管會報，交付最新的疫情任務。埔里警分局長方秋梅想到了「用網路替代馬路」視訊會議的好辦法。

埔里分局長方秋梅表示，新冠肺炎疫情來勢洶洶，有如一場如臨大敵的戰爭，警方更是加緊防備。這場防疫戰，催毀了人們原本習慣的一切，改變了許多人生活習慣、方式，警方服務民眾或治安臨檢時，都要優先想到防疫問題。

埔里警分局最遠的長流警派出所，轄區包括台中市東勢縣市交界，再加上轄內國姓鄉界，也與台中市太平區交界，很治安細節，要面對面溝通才有效率。

南投縣警局以防疫優先超前部署思維，已規劃相關業務單位異地辦公、居家辦公、勤務單位人員分組、分段、分流服勤，連規劃人員替代支援機制及臨時偵詢處所，事事細密周延。

為貫徹「多用網路，少用馬路」概念，避免因開會而有群聚感染，埔里警分局長方秋梅積極運用警政署開發的視訊系統，用網路視訊與內勤、外勤主管直接進行會議、互動，打破距離限制，以網路代替馬路，即時溝通、沒有落差。

方秋梅表示，警分駐所及派出所12個，每周分局治安會報的內勤單位近20名主管都要到場，舉行會議或講習時，常讓同仁舟車勞頓，浪費寶貴時間。現疫情當前，內外勤平時就有良好的溝通管道，日前開視訊會議後，發現下達上級指令，效果一樣好。

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