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南投奧萬大賞螢去　林務局推自然原味小旅行遊程

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▲▼林務局奧萬大森林遊區，4月起開辦3梯次自然原味-螢光織色」賞螢隔宿小旅行遊程。（圖／林務局南投林管處提供，下同）

▲林務局奧萬大森林遊區，4月起開辦3梯次自然原味-螢光織色」賞螢隔宿小旅行遊程。（圖／林務局南投林管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

林務局奧萬大國家森林遊樂區，4月20日至5月10日在南投奧萬大開辦賞螢季小旅行。3場次活動均為週末（4月25到26日、5月3到4日、5月9到10日），精心規劃「自然原味-螢光織色」隔宿型小旅行，邀請民眾在賞螢之餘，與在地部落織女一同完成，屬於自己的賽德克編織小物。

奧萬大自然中心結合當地自然生態資源，以及周邊賽德克部落人文歷史規劃雙主軸遊程。活動當天邀請賽德克纖維工藝坊創辦人及部落織女，到奧萬大分享賽德克族傳統織布技藝文化，並邀請民眾一同體驗傳統木製水平腰織機，創作獨一無二的原住民文創品。

▲▼林務局奧萬大森林遊區，4月起開辦3梯次自然原味-螢光織色」賞螢隔宿小旅行遊程。（圖／林務局南投林管處提供，下同）

夜晚由環境教育教師帶領遊客，進入奧萬大森林拜訪季節限定的朋友「螢火蟲」，享受夜間被螢火蟲包圍的浪漫氣氛，住宿一晚隔天隨教師腳步，以低衝擊遊憩方式，探索奧萬大松林區及奧萬大吊橋，感受自然的氛圍、芬多精，以及活氧帶來的身心感受及洗滌。

▲▼林務局奧萬大森林遊區，4月起開辦3梯次自然原味-螢光織色」賞螢隔宿小旅行遊程。（圖／林務局南投林管處提供，下同）

自然原味-螢光織色小旅行，即日起到4月15日止受理報名，每梯次名額24名，為精緻小團，活動費用每人3600元，包含台中高鐵站至奧萬大國家森林遊樂區來回交通接駁，園區門票、餐食4客、住宿、每人投保200萬意外險及20萬醫療險、賽德克織布材料及講師費用。

奧萬大「自然原味-螢光織色」小旅行，詳細活動內容及報名資訊，請至「台灣山林悠遊網」點選「奧萬大自然教育中心-主題活動」，查詢課程與報名，或來電049-2974499洽詢。

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