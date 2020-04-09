彰化賓士男居檢外出趴趴走　善行大起底：偏鄉教育行善20多年

▲陳姓企業家是有名的教育慈善家。（圖／翻攝自埔里高職官網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化從事鞋材及塑膠業的陳姓企業家夫妻2人因違反居家檢疫，外出趴趴走因而登上各大媒體版面，其實兩夫妻日常生活樸實深居簡出，為人相當的客氣，深獲鄰里間的好評，白手起家事業有成後，20多年來把賺來的錢回饋用在教育及體育項目上，甚至斥資千萬，在偏鄉小學蓋活動中心，也曾出書自述自己的一生。

陳姓企業家夫妻因為到巴西旅遊過境荷蘭阿姆斯特丹，自行通報需要居家檢疫14天，無奈卻在居檢最後一天外出，遭到警方攔查被罰20萬元，隔天也前往繳清罰款，看得出他為人的豁達，朋友為此都打電話關心他的近況，如今因為新冠肺炎，工廠又遠在越南，因此最近都待在台灣，卻也沒閒著，夫妻倆利用這個空檔，打球運動鍛鍊身體。

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▲陳姓企業家曾出書。（圖／翻攝自埔里高職官網）

陳姓企業家為人相當的低調，在受訪時曾說過，早年到餅店當學徒、也曾在大太陽底下扛厚重的鐵條，3年的學徒生涯才驚覺到「有書可讀卻不念」，才又重拾書本，靠著自己的雙手創業賺錢回饋鄉里，但始終無法忘懷當年，在父親朋友的家中寄宿，咬了一口蘋果，至今無法忘懷的那個滋味。

陳姓企業家因感念父親的緣故，花費上千萬幫助埔里偏鄉小學蓋活動中心，也曾捐助埔里高職等等學校，每年捐助給學校教育及體育項目上的從數十萬到百萬元不等，是地方有名的慈善家，他說這不叫「為善」，是做他本分應該做的事。

▲陳姓企業家斥資上千萬蓋活動中心。（圖／翻攝自埔里太平國小官網）

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