國際疫情兇險！習近平下達最新命令了…27字關鍵：要做好準備

▲大陸新冠肺炎疫情好轉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

針對新型冠狀病毒肺炎疫情防控後續工作部署，大陸中共中央政治局常務委員會周三（8日）再次召開會議。會上，習近平表示，「面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，我們要做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。」

據《新華社》報導，習近平指，當前中國疫情防控階段性成效進一步鞏固，復工復產取得重要進展，經濟社會運行秩序加快恢復；但同時，國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多。

習近平稱，中國要籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，外防輸入、內防反彈防控工作決不能放鬆，經濟社會發展工作要加大力度，「要堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全面恢復，抓緊解決復工復產面臨的困難和問題，力爭把疫情造成的損失降到最低限度，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務」。

▲習近平視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

他還強調，要密切關注國際國內疫情形勢變化，全面落實外防輸入、內防反彈，及時採取更有針對性和實效性的防控措施，繼續抓緊抓實抓細各項防控工作，要鞏固重點地區疫情防控成效。此外，習近平還特別提到湖北省及武漢市，他表示，當地要繼續集中力量做好重症病例科學精準救治，要優化社區管控措施。

此外，習近平還特別要求，嚴格落實對所有入境人員都實施14天集中隔離的要求，最大限度減少境外輸入關聯本地病例。最後，他指示，要持續抓好北京的疫情防控工作；各地要抓好無症狀感染者精準防控，把疫情防控網扎得更密更牢，堵住所有可能導致疫情反彈的漏洞。



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