洪孟楷怒嗆譚德塞「柿子挑軟的吃」：台灣不容許任何人污衊

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

針對世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，國民黨立委洪孟楷怒批，譚德塞以辱罵台灣來轉移疫情控管失靈的焦點，「分明柿子挑軟的吃，看準台灣不是WHO會員」，反嗆「台灣不容許任何人污衊」、「中華民國更不需要任何人來指指點點」，要求譚德塞引咎下台，「你欠全世界一個正式的道歉。」

譚德塞於台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會，針對外界近期的批評，首次在記者會公開點名台灣，砲轟最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣。

洪孟楷表示，世界衛生組織秘書長在記者會公然針對台灣做不實的指控，疫情尚未結束，卻用辱罵台灣來轉移焦點，「分明柿子挑軟的吃，看準台灣不是WHO會員，無法對他下台有任何的影響嗎？」痛斥轉移焦點也無法抹煞譚德塞在這次疫情控管失靈的事實， 請向台灣及全世界道歉。

洪孟楷指出，根據世界衛生組織的宗旨跟目標，其中包含協助全球對抗疾病，而這次的新型冠狀病毒，到目前為止已經讓全球有超過140萬確診，美國更是高達1萬3千多人死亡，「因為人為的疏忽跟通報動作慢，而造成病毒不斷地傳染，這難道不是世界衛生組織應該要負起的責任嗎？」

洪孟楷認為，台灣到目前為止都還不是世衛組織的會員，且確診死亡人數控制得宜，「真要咒罵或怪罪譚德塞者，如果要抽號碼牌，台灣一定絕對不是第一個，只敢挑台灣來針對，這不是轉移焦點，什麼才是轉移焦點？」

洪孟楷直言，看著全球都被疫情籠罩，譚德塞的記者會只會讓人更加的心寒，也是這樣的政治口水才是讓全球疫情嚴重的主因，要求譚德塞引咎下台，「你欠全世界一個正式的道歉。」