電子監控防疫蒐10萬個資恐侵犯隱私　資通處：疫情結束主動刪除

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

因應新冠肺炎疫情帶來的居家檢疫、隔離監管需求，台灣以電子監控技術進行追蹤，但也引發侵害隱私疑慮。立院司法法制委員會9日針對「電子監控追蹤手機如何確立法律界限」，邀法務部進行專案報告，部長蔡清祥表示，電子監控系統的防疫措施對人民自由權與隱私權予以限制，「但符合法律明確性原則」；行政院資通安全處也指出，疫情期間所蒐集的個資，待疫情結束後將主動刪除。

為了避免居家檢疫、居家隔離者到處趴趴走，政府透過基地台偵測手機訊號，追蹤居家檢疫或隔離者所在地，也就是俗稱的電子圍籬；但此方法會接露所在地等個資，儘管目前是防疫為先，但仍引發侵犯個人隱私的疑慮。

法務部長蔡清祥指出，指揮中心依「傳染病防治法」相關規定對居家隔離或居家檢疫者，採取「電子圍籬智慧監控系統」的防疫措施，一切使用都符合法律性原則及憲法第23條的比例原則；若有行為人違法蒐集、處理或利用個人資料者，可依個資法處以刑罰，以確保人民秘密通訊自由及隱私權不受非法侵害。

至於相關單位所蒐集到的個資，未來將如何處理？行政院資通安全處處長簡宏偉強調，「相關資料將會主動刪除，整個電子圍籬系統也會停止運作」。

衛福部次長薛瑞元補充，疫情期間計有10萬多人被電子系統追蹤，其中雖有8萬多人目前已解除隔離檢疫，但這8萬多名曾居家檢疫與隔離者仍需持續追蹤，所以資料還在保留中尚未刪除，「因為疫情如何發展仍未知，但整個疫情結束後，這些資料都會銷毀」。

