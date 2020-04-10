新冠禁酒令發酵！竹市8酒店歇業　阿公店、越南店沒關「它」是關鍵

▲新竹縣市出動大批警力前往轄區內八大臨檢。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

國內傳出酒店公關確診個案後為免社區感染大爆發，全國的酒店、舞廳要停業，新竹縣市警局9日深夜出動大批警力前往轄區各酒店、卡拉ok、網咖、小吃部臨檢，並勸導業者在疫情嚴峻期間能做好防疫措施，或是先暫停歇業，避免增加感染機會。

新竹縣境並無舞廳、酒店，但卻有不少的「小吃部」，因多有附設卡拉OK等視聽設備，所以成爲這波防疫作爲的被牽連者，9日深夜新竹縣政府警察局出動數十名警力擴檢勸導，成爲被勸歇業的主角。此次，縣警局臨檢目標還包括縣內可能人潮聚集之消費處所如各網咖、飲食店、KTV及酒吧等娛樂場所22家，進行臨檢盤查。

新竹市警局也在9日深夜出動警力前往轄區內15間八大營業作臨檢，其中8間酒店已自行歇業，其餘網咖、卡拉OK、遊藝場都在本次臨檢範圍內。

據了解，本次「禁酒令」並未對八大行業全部禁止，僅針對酒店、舞廳等行業作規定，而某些阿公店、越南店等「複雜小吃店」、「複雜型卡拉OK」若未正式作營業登記、小姐外叫，並不在「禁酒」範圍內，也成為此次的漏網之魚，不過受到疫情影響，這些娛樂場所生意仍受影響，來客數明顯減少，至於酒店歇業造成小姐們沒收入，「會不會轉作私的」、也成為一個討論話題。

警方也呼籲，疫情肆虐，請民眾避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。防疫是全民責任，警察局將持續落實中央及縣府防疫政策，也請民眾共體時艱，渡過關鍵時期，以確保國人平安健康。

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