解封了滯留台人仍回不來　家屬：像次等公民「歐美確診200多一直回來」

▲徐正文為滯留台人發聲，希望政府派出第4架包機。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

武漢4月8日「解除封城」後，已有許多滯留的外省市人士搭乘高鐵返家，但滯留的300多名台灣民眾卻仍難以返台，他們的家屬不解表示，歐美返台的人已經有200多人確診，武漢回來的只有第一批包機那1個人，可是卻全都要被註記，還一直等不到包機回家，有如「次等公民」，希望蔡英文總統能理解他們的心情，盡快派包機到武漢接人。

湖北台胞返鄉救援會會長徐正文10日再度召開記者會，帶著三名滯留台人的家屬一同出面，他指出，武漢雖然已經「解封」，但滯留的台人因被註記，仍難以自行返家，政府先前雖有協調上海「類包機」，可是許多台人因為沒有「綠碼」，路程困難重重，「『健康綠碼』主要是大陸政府發給大陸人的，憑此證明才能在各城市間進出，但台灣人很難取得，從武漢到上海又有近1千公里，等於是寸步難行。」

▼徐正文透露，仍有300多人滯留湖北。（圖／記者蔡紹堅攝）



徐正文還說，除了沒有「綠碼」以外，目前滯留的300多人中，包含了孩童、孕婦，以及心臟病患者，從武漢到上海長達9小時的路程，再加上檢疫過程、搭乘飛機，令他們的身體很難負荷，也擔心途中受到感染，「我們希望政府第4次包機能直接到武漢接人，比照第2次包機的方式，一架東航、一架華航，檢疫人員隨機，搭機穿上防護衣，相信只要能回家，大家都會願意配合。」

其中一名滯留台人的家屬也表示，從大陸回來的班機，目前染疫的也只有1個人，比例跟歐美國家返台的200多人確診比較，是少很多的，但卻要被註記，又遲遲等不到包機，有如「次等公民」一般。

這名家屬還說，希望蔡英文總統跟蘇貞昌院長都能夠想想，媽媽盼望著你們回家的那種心情，以同樣的心情對待還滯留武漢的數百位台灣人，「不要讓這最後一批台灣人回不了家，成為英明政策的一個污點！」

▲滯留湖北民眾搭乘「類包機」返台，接受高規格檢疫。（圖／中央流行疫情指揮中心）