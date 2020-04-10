　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

解封了滯留台人仍回不來　家屬：像次等公民「歐美確診200多一直回來」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼300多滯留台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲徐正文為滯留台人發聲，希望政府派出第4架包機。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

武漢4月8日「解除封城」後，已有許多滯留的外省市人士搭乘高鐵返家，但滯留的300多名台灣民眾卻仍難以返台，他們的家屬不解表示，歐美返台的人已經有200多人確診，武漢回來的只有第一批包機那1個人，可是卻全都要被註記，還一直等不到包機回家，有如「次等公民」，希望蔡英文總統能理解他們的心情，盡快派包機到武漢接人。

湖北台胞返鄉救援會會長徐正文10日再度召開記者會，帶著三名滯留台人的家屬一同出面，他指出，武漢雖然已經「解封」，但滯留的台人因被註記，仍難以自行返家，政府先前雖有協調上海「類包機」，可是許多台人因為沒有「綠碼」，路程困難重重，「『健康綠碼』主要是大陸政府發給大陸人的，憑此證明才能在各城市間進出，但台灣人很難取得，從武漢到上海又有近1千公里，等於是寸步難行。」

▼徐正文透露，仍有300多人滯留湖北。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼300多滯留台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」。（圖／記者蔡紹堅攝）

徐正文還說，除了沒有「綠碼」以外，目前滯留的300多人中，包含了孩童、孕婦，以及心臟病患者，從武漢到上海長達9小時的路程，再加上檢疫過程、搭乘飛機，令他們的身體很難負荷，也擔心途中受到感染，「我們希望政府第4次包機能直接到武漢接人，比照第2次包機的方式，一架東航、一架華航，檢疫人員隨機，搭機穿上防護衣，相信只要能回家，大家都會願意配合。」

其中一名滯留台人的家屬也表示，從大陸回來的班機，目前染疫的也只有1個人，比例跟歐美國家返台的200多人確診比較，是少很多的，但卻要被註記，又遲遲等不到包機，有如「次等公民」一般。

這名家屬還說，希望蔡英文總統跟蘇貞昌院長都能夠想想，媽媽盼望著你們回家的那種心情，以同樣的心情對待還滯留武漢的數百位台灣人，「不要讓這最後一批台灣人回不了家，成為英明政策的一個污點！」

▲滯留湖北民眾搭乘「類包機」返台，接受高規格檢疫。（圖／中央流行疫情指揮中心）

▲▼包機返台做業。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼包機返台做業。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

ET快訊
高雄水泥車與火車互撞！2駕駛受傷搶救中
大陸電商全面下架動物森友會！遊戲達人「解釋原因」：本來就危險
全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港病例一降「就放4天連假」　林鄭急喊：別出去玩「不然努力全白費」

大陸電商「全面下架」動物森友會　遊戲達人「解釋原因」：本來就危險！

解封了滯留台人仍回不來　家屬：像次等公民「歐美確診200多一直回來」

老公哭送：回來老子包一年家務！　護士感動進門「多了掃地機器人」

24小時內再嗆民進黨政府　國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

自誇手段到位...男大生「火燒、掏腸」虐殺80貓！還販賣影片：保證會興奮

大陸一日新增4例本土　黑龍江1例「感染源不明」…廣東3人

影／美發言人質疑言論自由！　華春瑩：歡迎隨時來中國「享受自由」

300滯武漢台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」

500公尺內25間店歇業轉讓　疫情後小店生存更難

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

香港病例一降「就放4天連假」　林鄭急喊：別出去玩「不然努力全白費」

大陸電商「全面下架」動物森友會　遊戲達人「解釋原因」：本來就危險！

解封了滯留台人仍回不來　家屬：像次等公民「歐美確診200多一直回來」

老公哭送：回來老子包一年家務！　護士感動進門「多了掃地機器人」

24小時內再嗆民進黨政府　國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

自誇手段到位...男大生「火燒、掏腸」虐殺80貓！還販賣影片：保證會興奮

大陸一日新增4例本土　黑龍江1例「感染源不明」…廣東3人

影／美發言人質疑言論自由！　華春瑩：歡迎隨時來中國「享受自由」

300滯武漢台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」

500公尺內25間店歇業轉讓　疫情後小店生存更難

受困黏鼠板領角鴞　漫長494天「Long Stay」養羽調養展翅野放

肥料15日起每包降價20元　蔡英文：供貨足夠勿囤積！

竹山鎮公所準備好了！　執行異地辦公部署、模擬演練

黎智英「頂高麗景」賣2年還在手　房仲曝「不降價」造成滯銷

休旅車防盜系統深夜響不停　吵到民眾睡眠很心慌…求警秒排除

【廣編】大腦會聽腸道菌的話　寶寶潛能發展　也需從「腸」計議

素食餐廳也撐不住！台北老字號「蓮池閣」營業到4/15

王凱《清平樂》被窩吻寵幸後問「疼嗎？」　網羞虎狼之詞登熱搜

「四堅情」合體慶生陳零九　他一開巨大禮物盒嚇歪：根本恐怖箱！

戲劇系又仁授課　楊小黎神詮釋「有憂鬱症的袋子」

「明天是我最重要的日子！」酒店妹嗲聲超酥麻　LINE撩男手法大破解

大陸熱門新聞

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

大陸電商「全面下架」動物森友會　遊戲達人解釋原因

再戰美發言人！　華春瑩：歡迎來中國「享受自由」

國台辦：民進黨惡毒攻擊世衛組織

力挺譚德塞！陸開罵：台灣當局上竄下跳

變態男網購情趣用品　束縛女同事強拍裸照

將病毒和中國連接　《自然》道歉了

習近平：要做好長時間應對外部變化的準備

陸幫腔譚德塞　陸委會：政治凌駕健康

武漢封城悲歌　岳母瞞台灣女婿輕生

謠傳染疫者跳海自殺！主婦瘋搶食鹽…一人50包

副總裁「性侵養女」3年　少女自述曝

連2天讚譚德塞！陸外交部：他發揮重要作用

更多熱門

相關新聞

自「煮」防疫超商通路賣炒飯

自「煮」防疫超商通路賣炒飯

近期受到新冠肺炎疫情影響，外食人口數銳減，選擇在家自「煮」用餐，成為防疫期間的消費趨勢，加上工作繁忙，簡單微波即可食用的方便型產品，大受消費者青睞。農糧署結合民間業者，推出產銷履歷「冠軍炒飯」，即日起在超商大通路販售，單人份售價因包裝重量不同，約在69元到79元間，讓消費者以不到80元親民價格輕鬆帶回家微波料理即時，享受美食同時又可支持在地農業，歡迎國人多加選購。

觀光局允提高民宿週轉金至600萬

觀光局允提高民宿週轉金至600萬

小川普同意承認台灣：誰也是？

小川普同意承認台灣：誰也是？

24小時內再嗆民進黨政府 國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

24小時內再嗆民進黨政府 國台辦：造謠抹黑解決不了疫情防控問題

NBA 15日照常發薪！5月恐開始扣薪

NBA 15日照常發薪！5月恐開始扣薪

關鍵字：

新冠肺炎封城武漢滯留次等公民解封徐正文台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面