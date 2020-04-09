直擊／北市酒店女確診！衛生局衝現場疫調　驚見30便服妹陪50酒客狂歡

▲台北市酒店女公關確診，當地里場派員前往現場進行消毒。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市一家知名酒店傳出女公關確診感染新冠肺炎，引發民眾恐慌；昨（8日）晚間衛生局人員會同警方前往現場進行疫調，發現店內聚集近50名酒客、還有30多名小姐正在上班，當場立即進行防疫宣導。該酒店事後也知會台北市政府，表示配合防疫政策，公司將店休至4月22日。為避免疫情擴散，今上午當地里長也派遣人員前往現場消毒。

記者走訪酒店位址，門口上張貼公告，「因應目前疫情，為大家安全著想，煩請下樓之人員配合量體溫！」由於該處酒店傳出女公關確診，今上午當地里長派遣人員到場進行消毒作業，現場人員全副武裝，戴上面罩、手套，沿著人行道一一進行消毒。

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據現場民眾指出，昨晚3名衛生局人員會同1名員警前往現場進行疫調時，酒店內還有近50名酒客，現場約有30多名小姐仍在上班，恐成防疫破口，衛生局人員也當即進行防疫宣導，直到1小時後才離去。

該酒店9日表示，為配合防疫政策，自即日起開始店休至4月22日。網友也傳出酒店發給幹部的內部簡訊，「因疫情嚴重，公司被舉報每天超過100人聚集於密閉場所，為配合政府防疫，自即日起本公司開始店休至4/22，於4/23（星期四）開始正式營業！不便之處，煩請各位幹部體諒，謝謝配合！」

當地里長表示，自疫情發生後，每周都會安排人員進行街道消毒，8日晚間獲悉該酒店公關疑似為確診案例，今9日上午也立即派員進行里內消毒作業，籲請民眾安心。

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▼酒店門口張貼防疫公告。（圖／記者邱中岳攝）