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美軍仁慈號醫療船也淪陷！　工作人員確診隔離中

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▲▼美國海軍仁慈號醫療船（USNS Mercy）停泊在洛杉磯港。（圖／路透）

▲美國海軍仁慈號醫療船（USNS Mercy）停泊在洛杉磯港。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

停靠在美國加州洛杉磯海軍醫療船「仁慈號」（USNS Mercy）一名船員感染新冠肺炎（COVID-19）。美國海軍上尉柏圖奇（Andrew Bertucci）向CNN透露，該名確診者目前被隔離在船上，將會在短時間內轉移至陸地一處隔離設施接受觀察。

柏圖奇表示，目前正採取措施保護船上病患及工作人員的健康與安全，仁慈號收治病患不會受到任何影響。

截至美國8日上午，仁慈號已治療28名患者。

►美軍醫療船「安慰號」1船員染疫！船上累計6例確診　可收500名病患

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