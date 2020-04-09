美軍仁慈號醫療船也淪陷！　工作人員確診隔離中

▲美國海軍仁慈號醫療船（USNS Mercy）停泊在洛杉磯港。（圖／路透）
記者詹雅婷／編譯
停靠在美國加州洛杉磯海軍醫療船「仁慈號」（USNS Mercy）一名船員感染新冠肺炎（COVID-19）。美國海軍上尉柏圖奇（Andrew Bertucci）向CNN透露，該名確診者目前被隔離在船上，將會在短時間內轉移至陸地一處隔離設施接受觀察。
柏圖奇表示，目前正採取措施保護船上病患及工作人員的健康與安全，仁慈號收治病患不會受到任何影響。
截至美國8日上午，仁慈號已治療28名患者。
▲美國海軍仁慈號醫療船（USNS Mercy）停泊在洛杉磯港。（圖／路透）
記者詹雅婷／編譯
停靠在美國加州洛杉磯海軍醫療船「仁慈號」（USNS Mercy）一名船員感染新冠肺炎（COVID-19）。美國海軍上尉柏圖奇（Andrew Bertucci）向CNN透露，該名確診者目前被隔離在船上，將會在短時間內轉移至陸地一處隔離設施接受觀察。
柏圖奇表示，目前正採取措施保護船上病患及工作人員的健康與安全，仁慈號收治病患不會受到任何影響。
截至美國8日上午，仁慈號已治療28名患者。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※