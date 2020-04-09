美軍仁慈號醫療船也淪陷！　工作人員確診隔離中

北市西區老字號禮服酒店女公關確診武漢肺炎，由於出現症狀前後還有去上班，訊息在酒店經紀圈瘋傳，上午該名女公關花名、照片已在酒店經紀圈的LINE群組瘋傳，不只4月初跑過酒店的酒客人人自危，由於該女公關工作地點不是單一酒店，包括KTV、招待所都曾涉足，也讓投入疫調的桃園市及台北市二地疫調人員忙翻天。