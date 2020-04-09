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能先讓我們一日領一片嗎…政府再捐600萬片口罩拚外交　網：人民繼續排隊

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▲14天9片口罩開賣首日，藥局再現超長排隊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲14天9片口罩開賣首日，藥局再現超長排隊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳雕文／綜合報導

總統蔡英文1日宣布，我國將會捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重的國家，其中包含歐洲和美國，讓大家看見「Taiwan is helping」，外交部9日又加碼表示，將再捐贈600萬片口罩給歐美等國家，但引起部分人民反彈，酸說「可以先讓我們能一日領一片再說嗎？」、「好棒棒啦！然後人民繼續排隊！」

蔡英文1日上午召開敞廳談話，宣示台灣將提供國際口罩、藥物、技術等，三方面的協助，供疫情嚴重國家總計1000萬片口罩給醫療人員、奎寧藥物給需要國家，最後也提供大數據檢疫系統。外交部透露，第一波將捐贈11個歐洲國家總計700萬片口罩，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等歐洲聯盟（EU）會員國，以及英國和瑞士。

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▲買口罩隊伍一路排進市場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲買口罩隊伍一路排進市場。（圖／記者蔡玟君攝）

外交部發言人歐江安9日上午宣布啟動第二波國際人道援助行動，將捐出共約600萬片醫療級口罩給北歐和中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國、新南向政策及其他友好國家，落實「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）理念。

今（9日）天是口罩14天9片開賣首日，各地藥局再現排隊人潮，記者實際走訪多間，有藥局早上9點40分開賣，開賣1小時後人潮不減，民眾平均要排隊50分鐘才買得到；部分藥局因門口就是馬路邊，民眾只好擠在馬路上排隊，來往車潮不斷，險象環生。

網友忍無可忍開酸，「請台灣政府捐一些口罩給中華民國！因為中華民國人民還在排隊買口罩！」、「政府還說沒暗摃！今天為了領9片！我一個親戚排隊排了2小時」、「為什麼政府不先解決排隊的問題」、「捐，用力捐，台灣人排，繼續排」、「應該要加一些大同電鍋，教他們省點用」

我沒有遲到，是時間遲到了！

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