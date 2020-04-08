確保台灣口罩廠日產千萬片　台電祭出「電費減免」

▲華新醫材國家隊。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地區口罩徵用及材料供應工廠佔全台名單25％，為了穩定供電，確保日產逾千萬片口罩的生產用電無虞，台電彰化區處自2月啟動「口罩工廠電力穩供計畫」，已派出約400人次前往轄內各口罩工廠協助確保電力穩供，同時祭出口罩工廠電費減免措施，已經有業者減免電費2萬餘元。

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▲台電彰化區處到口罩工廠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台電彰化區處處長陳阿勝指出，彰化地區口罩徵用及材料供應工廠佔全台名單25%，為確保生產線供電穩定，增加預防性的供電線路巡視檢測、備妥因應突發事故的緊急搶修轉供方案、暫停各項計劃性停電工作，及與各工廠建立協助解決用電問題的連繫窗口。

▲台電彰化區處到口罩工廠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為了讓電源供應無後顧之憂，2月7日檢討備援線路轉供方案，2月17日已完成口罩工廠線路改接，另指派專人主動了解廠商有無增加產能計畫，並以最速件辦理擴產用電案件，不到一週即完成送電。

為了讓業者能安心生產，免掛心因增加產能而有超約需收取的額外電費，台電也祭出口罩工廠電費減免措施，每日利用系統讀取口罩工廠用電情形，向廠商說明超約電費優惠措施方案，因此已有業者減免電費達2萬元。

陳阿勝也帶領精英團隊進入口罩廠區了解產線用電情形，檢視工廠用電線路弱點並立即安排改善，每週還安排48人次進行特別巡視檢點，巡檢時發現有口罩工廠供電線路箱底鏽蝕及變壓器等設備，確保用電無虞，共同度過防疫期。

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