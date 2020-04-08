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啟動防疫演習！　屏東大學8日起遠距教學＆異地辦公

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▲屏東大學8日起進行起遠距教學及異地辦公演習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東大學8日起進行起遠距教學及異地辦公演習，圖教務長施百俊線上直播教學。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應清明連假後防疫升級，國立屏東大學8日起展開為期一週的防疫演習，全校約9千名學生、650名專兼任教師進行線上教學，行政單位也分流辦公。

▲屏東大學8日起進行起遠距教學及異地辦公演習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼線上學習。

▲屏東大學8日起進行起遠距教學及異地辦公演習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東大學規劃的防疫演習，今天起至14日止，演習內容包括線上遠距教學，也就是實施「停課不停學」安心就學演練，全校授課方式改以線上遠距教學施行，全校約9千名學生於居住地接受遠距教學，遠距教學分為同步及非同步等方式進行，另所有行政與教學單位施行異地辦公，以落實人員分流。

▲屏東大學8日起進行起遠距教學及異地辦公演習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼線上教學、原本坐滿上課學生的教室空蕩蕩。

▲屏東大學8日起進行起遠距教學及異地辦公演習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另3個校區持續進行體溫量測站體溫檢測、所有教職員工生及洽公民眾進入校園一律全程配戴口罩，落實勤洗手、避免接觸眼口鼻，並加強環境消毒；而學務處學生活動發展組也公告，防疫演習期間所有社團暫停活動、課程及練習等」，籲請全校40多個社團配合辦理。

連假後學校也要求全校同學線上填寫「清明連假出遊問卷調查表」及「第三次健康調查聲明書問卷」，並強調如因隱匿造成日後校園防疫破口，將依傳染病防治法與校內獎懲規定追究其責任，兩項調查於7日完成。

學務處衛保組林俊達組長表示，全校約有350名學生在連假期間到過11處警示景點，必須自主健康管理14天，校方也會以電話關懷，了解其身體狀況。

教務長施百俊在演習的第一天，一早就在辦公室內，透過line的視訊功能，為分散在宿舍、租賃處、住家的文創系44名學生上「故事創作實務研究」課，以電腦、手機演示教材與解說，除了可點名請學生發表意見，也可出作業和考題，十分方便，不擔心學生蹺課。

文創系二年級學生周沛穎說，這是她第1次接受遠訊教學，很新奇也很有趣。目前除了在宿舍上課，現在很少到別的地方，授課老師都會透過line群組，提醒不要進出公共場所人潮聚集處，有時想吃外食，就透過Foodpanda點餐外送，生活過得簡單也安心，讓學習沒有中斷。

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