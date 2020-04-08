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內政部視訊會議急煞車　徐國勇憂軟體「開後門」拒用ZOOM

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▲內政部長徐國勇於內政委員會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

疫情期間遠距需求提升，但日前卻傳出遠距視訊會議軟體Zoom有資安外洩疑慮，行政院方面通函公務機關不應使用具資安疑慮的產品。內政部長徐國勇8日答覆立委賴惠員質詢時表示，內政部原本要使用的視訊軟體正是ZOOM，但他表態拒絕使用，因此已請資安中心再重新處理，另採購國產品。

徐國勇被問到因應疫情的遠距上班，部會視訊會議何時啟動？他解釋，本來上禮拜想啟動演習，但發現使用的軟體正是ZOOM，所以當下拒絕使用，而他也在內部會議表態不用，所以請資安中心再重新處理，並另外採購國內產品。

徐國勇直指，Zoom雖然是在美國登記，但傳出資安疑慮，「後門可能傳到中國」，所以上禮拜就禁止使用，而這段時間則還有其他可取代軟體，他強調「內政部一定不會去使用中國的」。

徐國勇也說明，關於彈性上下班時間，已經開始實施，已也可以看出成效，至於居家辦公或異地上班的部分則是根據疫情中心相關指示啟動。

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