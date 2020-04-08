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教育部禁用zoom　葉丙成痛批：一紙公文讓老師一個月努力歸零

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台大電機系教授葉丙成。(圖／翻攝自葉丙成 Benson臉書)

▲台大電機系教授葉丙成。(圖／翻攝自葉丙成臉書)

記者崔至雲／台北報導

視訊會議平台Zoom近日爆出資安漏洞，引發外界疑慮。教育部也在7日指出，zoom軟體有資安疑慮，要求各級學校全面禁用。對此，台大電機系教授葉丙成在臉書上指出，教育部因一紙公文，讓老師們一個月努力一切歸零，更批「在台灣，很多事情跟政治沾上，就沒有什麼可以討論的空間了」。

葉丙成在臉書上指出，政府施政、公務機關，要有高機密性，他支持用更安全的軟體。但他提出疑問，「課程教學，怕影像沒加密被導到大陸伺服器服務，就會被大陸政府監看台灣老師上課的過程？在教學上，是絕對的機密比較重要，還是有好的互動功能設計能讓師生在網路上容易互動討論比較重要？這是個見仁見智的問題。」

請繼續往下閱讀...

葉丙成遺憾指出，過去這個月全台灣多少老師在努力準備、辦了多少次研習、還要讓全部的學生學會上網演練使用 Zoom。更別說在準備過程中，認真做的老師承受多少身邊不想做的老師的冷嘲熱諷。但如今立委大動作質詢、行政院一紙公文壓下來，教育部也只能吞下來。之前一個月全台灣許多學校面對停課的準備，前功盡棄。

▲▼ 線上學習平台，葉丙成 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部禁zoom，葉丙成怒批，教育部因一紙公文，讓老師們一個月努力一切歸零。（圖／記者崔至雲攝）

葉丙成說，昨天看到立委質詢，就大概知道結果了，「在台灣，很多事情跟政治沾上，就沒有什麼可以討論的空間了」，他表示，「現在立委質詢、一紙公文壓下來，叫大家換個軟體，以為全台灣的老師們跟數位落差那麼大的學生們很快就能學會了？如果老師們跟學生們的數位能力都那麼強，大家當初也不會需要那麼辛苦的準備了。我心疼的是過程當中，這麼多認真的老師們為了學生，而這麼認真的學習、這麼努力的準備。一切的努力，就這樣一紙公文，一切成空。」

葉丙成過了數個小時又在臉書上發文指出，「身為公立大學的老師，既然教育部下了禁令，我在大學的課也必須服從。後天要上課，我需要趕快選一個新的視訊軟體來使用。」，但同時呼籲政府，應告訴大家該選哪個軟體來推動，才不會讓這樣的情況再發生。請政府明確的推薦一個好用、未來不會有資安大漏洞、不會被禁、而且很多人用不會卡的視訊軟體，定調後，台灣的老師才能馬上趕快開始再啟動。
 

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