修電腦流出艷門照！杜奕瑾「現在裝Zoom就夠了」　警告：刪完還要改密碼

▲PTT的創站人杜奕瑾。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

視訊會議平台Zoom爆出資安漏洞，教育部日前就宣布，各級學校全面禁用，並將相關使用說明文件一併移除。PTT創世神杜奕瑾今指出，有註冊過Zoom的用戶，密碼很可能已經被公開了，所以不只要刪除，連密碼最好也改掉。

在新冠肺炎疫情持續擴散的同時，越來越多人開始遠距工作及線上學習，視訊會議平台Zoom也因此爆紅；怎料，如今卻出現資安漏洞，連特斯拉、紐約市各級學校、美國國家航太總署和英國國防部等機構都宣布禁用。

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杜奕瑾今早在臉書轉發文章，表示有註冊過Zoom帳號的人，密碼很可能已遭公開，「不只要刪Zoom、還有要改密碼！台灣部分老師以為用沒關係，這是一種危險的無知。」

▲有人形容使用Zoom進行會議形同在網路上祼奔。（圖／路透）

他指出，若由於課堂需求，強迫學生們安裝，那麼不只是會議內容，連學生家都可能遭偷看竊聽；另外，常使用的帳好密碼、電腦本機檔案、加密資訊都能有心人取得，「以前艷門照是修手機、修電腦流出，現在只要裝Zoom就夠了。」

另外，教育部7日也表示，已轉知各級學校全面禁用ZOOM視訊軟體，並將原先置放於本部教育雲「線上教學便利包」ZOOM相關使用說明文件全面移除。

同時，教育部也建議，可採用CyberLink U Meeting、Microsoft Teams、 Cisco WebEx、Adobe Connect、Google Hangouts Meet及開源的Jitsi Meet等軟體進行視訊會議或線上教學。