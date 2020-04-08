瑞士媒體：WHO高分貝討好中國卻「冷落台灣」　籲與台保持訊息暢通

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林7日專電

世界衛生組織（WHO）在新冠肺炎疫情扮演的角色備受質疑，瑞士媒體和專家指出，世衛高分貝稱讚中國讓人驚訝，卻冷落民主台灣，呼籲世衛與台灣保持訊息的暢通。

瑞士大報《新蘇黎世報》（Neue Zuercher Zeitung）6日以「為何世衛討好獨裁中國冷落民主台灣」為題報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）蔓延全球，世界衛生組織卻經常稱讚中國，而且拖到3月中旬才宣布進入大流行。

報導還說，雖然大家都知道中國從去年12月起隱瞞疫情，世衛直到今天也不敢批評，因此被網友戲稱為「武漢衛生組織」。

曾在世衛任職多年的日內瓦全球健康研究中心教授布爾奇（Gian Luca Burci）表示，世衛如此高分貝稱讚中國，確實讓人驚訝。

不過，他指出，世衛需要成員國的配合才能運作，因此世衛對各國的批評都很小心，寧願用魅力攻勢來爭取北京的合作。

報導指出，觀察聯合國旗下的組織還可發現，中國的影響力持續擴大，成功填補對多邊主義興趣缺缺的美國所留下的真空，這是台灣被世衛冷落的原因。

德國艾德諾基金會（Konrad Adenauer Foundation）日內瓦分會負責人韋恩澤克（Olaf Wientzek）表示，中國透過巧妙的外交手段，將影響力深入聯合國，聯合國旗下的10多個專業組織，目前有4個是由中國人來領導。

韋恩澤克指出，北京在人權和台灣這兩件事上動作粗暴，即使疫情蔓延到全世界，還是堅拒台灣參與世衛。

台灣的防疫表現受到各國矚目。在蘇黎世大學東亞研究所任教的高喜明（Simona Grano）分析說，台灣從SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的慘痛經驗發現自身在國際公共衛生體系處境艱難，一切只能靠自己，因此特別積極推動防疫。

高喜明表示，台灣很早就警告世衛人傳人的可能，但世衛卻一直相信中國的說法，否定人傳人的可能性，結果病毒現在已傳遍全世界。從疫情的嚴重性來看，世衛與台灣保持訊息暢通對全世界很重要。

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