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抗疫新曙光！南韓高齡患者一度裝呼吸器　「注射治癒者血漿」康復

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▲▼ 南韓醫護人員。（圖／路透）

▲ 南韓截至7日累計10331人確診。（圖／路透）

文／中央社首爾7日綜合外電報導

研究人員今天表示，兩名感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的韓國年長患者，接受康復者血漿注射治療後皆已康復，為全球防疫工作帶來些微曙光。

法新社報導，科學家已指出血漿療法的潛在益處，也就是將痊癒者具有抗體的血漿注射到重症患者身上，有助於患者對抗病毒。

自疫情於去年12月從中國爆發以來，已經造成全球超過7萬5000人喪命，而世界各國藥廠正競相研發疫苗和相關療法。

其中一名康復患者為沒有慢性疾病的71歲男子，一開始曾接受瘧疾藥物治療，也接上針對嚴重肺炎的呼吸器，但在接受一名20多歲痊癒患者的血漿及類固醇治療後，病情才好轉。

研究人員指出，另一名患者為67歲婦人，同樣對起初的瘧疾藥物、HIV藥物和氧氣治療毫無起色，但在接受血漿治療和注射類固醇後，便逐漸康復。

韓國首爾塞布蘭斯醫院（Severance Hospital）一名醫師表示，血漿療法可能成為「無法從抗病毒藥物獲益的病危患者的另類治療」。這兩名年長患者就是在這間醫院接受治療。

然而醫師也說，仍需大規模臨床試驗才能證明這項療法的有效性。（譯者：吳昇鴻／核稿：劉學源）

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