防武漢解封後「疫情逆轉」　衛健委推十項措施待命

▲武漢4月8日零時起解封。圖為長江大橋（資料照）。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

武漢封城76天後，今日零時起解除通道管制「重啟」，為防堵湖北及全大陸新冠肺炎疫情因此反彈逆轉，大陸國家衛健委於7日晚緊急召開會議，並推出10項新措施，強調堅持防放結合，「解封不等於解防，零增加不等於零風險，打開城門不等於打開家門。」

國家衛生健康委員會主任馬曉偉指出，1月23日，黨中央果斷決定關閉離漢通道的決策，是阻止疫情快速擴散蔓延的關鍵一招。目前，防控工作取得階段性重要成果。

▲大陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉。（圖／視覺中國）

但面對武漢城市重啟的後果，馬曉偉強調，當前疫情境外境外輸入風險明顯增加，加以隨著武漢市解除管控措施，復工復產復學，人員流動顯著增加，必須對防控工作提出新的更高的要求。

因此，在防放結合上，衛健委推出五項措施，包括：一是明確劃分政府部門單位個人「四方」責任；二是精細的預防性控制措施，嚴格四類人員集中管理；三是保持現有政策措施的連續性，穩定性；四是引導公眾逐步理性回歸正常生活；五是繼續全力做好患者救治。

在精準施策方面也有五項措施，一是切實促進離境漢離鄂人員安全有序流動；二是加強對新冠狀病毒無症狀感染者的發現報告管理；三是落細落小落實四早措施；四是堅持緊急措施與常態化防控相結合；五是加快恢復正常醫療秩序。

衛健委指出，要發揮醫療機構發掘的相關病例監測，以及傳染病網路通報的作用，重點關注確診，疑似病例和無症狀者的情況。

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