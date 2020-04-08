世衛組織「以中國為中心」！　川普放話：考慮暫停提供資金

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

川普一直以來對世界衛生組織（WHO）的不滿在7日那天達到高潮。當地時間4月7日上午，川普在推特上稱，世衛組織「以中國為中心」，讓自己不開心了。當天晚些時候，他又在白宮記者會上，放話要凍結美國對世衛組織的資金，「我們要控制花在世衛組織上的錢。」

川普在推特上表示，「世界衛生組織真的搞砸了，由於某種原因，他們的資金主要來自美國，但卻非常以中國為中心（very China centric），我們會好好看看的，幸運的是，我拒絕了他們早些時候提出的保持我們對中國邊境開放的建議，他們為什麼給我們這麼錯誤的建議？」

據美國《政客新聞網》（Politico）報導，當天（7日）晚些時候，川普在白宮記者會上威脅考慮暫停提供資金，不過幾分鐘後又有些「軟化」，他告訴記者，正在調查此事，因為目前全球大流行可能不是凍結世衛組織資金的最佳時機。

他進一步表示，「我的意思是，我不是說我要這麼做，但我們會考慮這麼做，我說過我們要研究一下，調查一下，觀察一下，但我們是說，將考慮停止資助。」

▲新冠肺炎在美國肆虐。（圖／達志影像／美聯社）

川普說，「實際上，他們批評以及不同意我當時的旅行禁令，他們錯了，他們在很多事情上都錯了，他們很早就有了很多資訊，但他們沒有，他們似乎非常以中國為中心（very China-centric），我們必須調查這件事。」

其實早在今年2月，美國白宮向國會提交的2021財年聯邦政府預算報告中，提出將對外援助資金大幅削減21%，包括大幅削減提供給世衛組織的經費和全球衛生專案撥款，削減幅度分別達53%和35%。但美媒CNBC認為，在目前疫情全球大流行的情況下，國會不大可能批准如此大幅的預算削減。

此外，據《人民網》報導，世界衛生組織網站顯示，截至今年2月29日，美國仍然拖欠2019年世衛組織會費，拖欠比例超過70%。美國還應在今年1月1日前繳納總額約1.2億美元的2020年會費，但至今分文未付。

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