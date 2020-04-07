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11日定勝負！「數位諸葛亮」10強出爐…四叉貓直升「數位貂蟬」當評審第8人

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▲▼四叉貓現身韓國瑜台中造勢。（圖／記者李忠憲攝）

▲四叉貓。（圖／記者李忠憲攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後，啟動徵選「數位行銷科技長」，還將此計畫命名為尋找「數位諸葛亮」，吸引網紅四叉貓投遞履歷，造成網友熱議。江啟臣7日公布「數位諸葛亮」10位入圍者，預計在11日決定最終的人選；值得一提的是，四叉貓雖然沒有入選，但卻直接晉級成為「七位評審中的第八人」。

江啟臣3月29日在臉書上提到，國民黨在網路上至少有兩個嚴重的問題，第一是缺乏與網路民眾互動，讓黨員判斷的民意與實際有落差，第二是缺乏運用網路科技的能力，使網路世代距離國民黨越來越遠。為扭轉網路的劣勢，必須找到國民黨的「數位諸葛亮」，開放海選數位行銷科技長。

▲▼江啟臣徵國民黨數位行銷科技長。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲江啟臣徵國民黨數位行銷科技長。（圖／翻攝江啟臣臉書）

江啟臣尋找「數位諸葛亮」的消息公布後，引起PTT八卦版版主、網紅四叉貓關注，以及網紅小尾巴也發文說「我應徵了國民黨數位行銷科技長」。

四叉貓7日晚間率先在臉書上透露，自己「初選落敗」，「我很認真的寫了一篇履歷去報名，可能是寫太好了，所以國民黨部那邊剛剛聯繫我，讓我直接晉級成決選賽七大評審中的第八人。」

「四天王裡有五個人是常識，因此七大評審有八個人也是很正常的！」四叉貓笑稱，在103位參賽者中，最後總共有十位進入決賽，11日會在國民黨部舉辦決賽，「到時候我會想一些尷尬的問題來為難這些參賽者的。」而他也強調，自己的評審名稱要寫「數位貂蟬」，逗得網友哈哈大笑。

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣。（圖／記者羅婉庭攝）

隨後，江啟臣也在臉書上公布10位進入複賽的「數位諸葛亮」名單，包括：懷舊文史達人、知名收藏作家張哲生、Dcard 創辦人簡勤佑、門薩學會成員張百堂、曾任緯來電視台行銷總監張之謙 、pagamo 線上學習創辦人、遊戲思維負責人楊立潔、知名行銷人，多家電商諮詢顧問李建勳 、社群行銷總監蔡佳穎、軟體公司負責人深海、產業分析師賈維琳、網路行銷公司創辦人王志偉。

江啟臣說，會盡快向入選者說明決選辦法，並在11日下午進行決選，決定最終的人選，來跟他們一起進行國民黨重設計的工程，也歡迎大家一起來關心。

而江啟臣也公布評審名單，除了他自己外，分別為革命實踐研究院長羅智強、文化傳播委員會主委王育敏、前立法委員許毓仁、智策慧行動銷顧問公司執行長陳茂鴻、文化大學廣告系教授鈕則勳，以及宜蘭大學資訊工程系副教授夏至賢；另外還有2名提問人，也就是「很大顆的遺珠」四叉貓和新媒體部主任張智瑋。

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