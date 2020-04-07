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雲端最前線／連假後疫情高峰？各企業超前部署

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新聞節目中心／綜合報導

清明連假剛結束，包括東森在內許多大公司紛紛超前部署，曾前往人潮擁擠的景點要自主隔離，但五一勞動節連假又將來到，取消連假聲音四起。但除了取消、民眾自律外，還有什麼做法能夠堵上可能的防疫破口？《雲端最前線》7日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、財經學者吳嘉隆以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲清明節連假，恆春警方在墾丁大街提醒遊客戴口罩、遵守社交距離 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲清明節連假，恆春警方在墾丁大街提醒遊客戴口罩、遵守社交距離 。（圖／記者陳崑福翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，台北市政府決定跟進彈性上下班，北市副市長黃珊珊6日指出，中央希望上下班尖峰時間疏散人潮，不要太集中，人事處也訂出北市彈性上班方案，打卡系統調整後，4月8日正式上線。市府也提醒，市民洽公時間不變，為上午8時至下午17時。

為因應疫情擴大，傳出日本首相安倍晉三考慮發布「緊急事態宣言」，最快可能7日就會正式發布，期間長達6個月，實施地點包括東京、千葉等7都縣府，如果實施對全球、台灣又會有什麼影響？美國確診病例躍升全球之冠，失業率飆升，經濟衰退會拖垮台灣？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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