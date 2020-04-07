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吳斯懷IG開心曬粉絲明信片：以為是小編寄的

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▲吳斯懷收到粉絲送的明信片。（圖／翻攝吳斯懷IG）

▲吳斯懷收到粉絲送的明信片。（圖／翻攝吳斯懷IG）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨近來致力翻轉藍營的網路形象、吸引年輕人支持，國民黨立院黨團總召林為洲甚至要求黨內立委的臉書粉專人數要突破5萬。藍營不分區立委吳斯懷日前不僅成立臉書粉專，還在台灣年輕人熱愛的社群媒體Instagram創辦「大小蕃薯の上班日常」，透過小編來分享自己的日常生活，建立親民形象。吳斯懷6日收到粉絲寄的明信片，就被小編PO上IG，指出他為此開心地蹦蹦跳跳，說要跟家人分享。

PO文指出，寄件者表示自己是吳斯懷的粉絲，不僅在明信片上尊稱他「將軍伯伯」，還說「一切政治議題，永遠支持您」、「加油」。而「大小蕃薯の上班日常」小編則提到，吳斯懷一開始收到明信片時，還以為是小編送的，後來知道真相後，開心地蹦蹦跳跳，還括符附註「真的有跳」，還說要拿回家跟家人分享，並想跟那位支持者說「我收到你的明信片囉！很謝謝你的喜歡，非常感動開心和珍惜」。

「大小蕃薯の上班日常」上月31日正式上線至今，目前共有332位追蹤者、11則貼文。據悉，該粉專帳號「tellmehuai」是取「tell me why」與「懷」的諧音，原因是吳斯懷常常因言論遭誤解，盼用IG能化解誤會，讓粉絲瞭解私下的他。此外，粉專中的「大蕃薯」是指吳斯懷，「小蕃薯」則是指小編。

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