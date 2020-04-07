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雲林縣黨部主委許宇甄留任　提「3化」、「3顧」擦亮國民黨的招牌

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▲雲林縣黨部主委許宇甄(右)在接過國民黨主席江啟臣（左二）的聘書後提出，未來在雲林要用「3化、3顧」來擦亮國民黨的招牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣黨部主委許宇甄(右)在接過國民黨主席江啟臣（左二）的聘書後提出，未來在雲林要用「3化、3顧」來擦亮國民黨的招牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020總統選舉國民黨敗戰，於今年3月初選出新黨主席江啟臣，而在雲林縣立委選舉也是敗選，原本在選後堅持為敗選負責，欲辭去雲林縣黨部主委的許宇甄，在黨主席江啟臣的強力慰留下，最後還是留下來為國民黨承擔重責，許宇甄在接過江主席的聘書後提出，未來在雲林要用「3化、3顧」來擦亮國民黨的招牌。

許宇甄指出，2020的選舉結果對於支持者來說是悲傷的，為了與支持者能再度贏回那失落的情懷，選擇了一條堅苦與艱難的路走，不畏風霜。許宇甄說，縣長張麗善在在就任1年多以來，做了很多第一名的政績，這些政績獲得認同將是化危機為轉機、化悲傷為力量的最大能量，呼籲支持者與其詛咒黑暗，不如結合所有力量迎向光明。

許宇甄表示，未來將以「3化」及「3顧」來走這一條崎嶇不平的路，3化即「化悲傷為力量，化危機為轉機，化政績為認同」，由歷史的軌跡來看，國民黨是最認同台灣，最守護台灣的政黨，國民黨雲林縣黨部將以「顧台灣，顧雲林，顧建設」來突顯國民黨對這塊土地的認同與熱愛。


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