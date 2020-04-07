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花蓮刼偵防車通緝犯抓到了　「怕不能交保才刼車逃逸」

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▲花蓮警方地毯式搜索，終於將劉嫌再度緝捕歸案。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮警方地毯式搜索，終於將劉嫌再度緝捕歸案。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務警察7日凌晨在市區搜捕39歲劉姓毒品通緝犯，未料將劉嫌押送進偵防車後座時，車輛未熄火，瘦小的劉嫌趁隙戴著手銬迅速撲向前座將車開走，1小時警方循線追回偵防車，但劉嫌已逃逸無蹤。經過花蓮警方全力搜捕，劉嫌在晚間約6時許落網。

39歲劉姓毒品通緝犯原計劃7日凌晨在東興路附近進行毒品交易，港務警察獲報由2名偵查佐6日深夜先到場埋伏圍捕，並通報支援，當另2名刑警駕駛偵防車到場將劉嫌上銬押送上車後，劉嫌趁警方不注意時，竟從後座撲向前座將車開走。

▲花蓮警方地毯式搜索，終於將劉嫌再度緝捕歸案。（圖／記者王兆麟攝，下同）

劉嫌被逮獲後表示，怕不能交保才刼車逃逸。

花蓮港務警察總隊副總隊長劉全原表示，逮捕通緝嫌犯程序為搜身後加銬，因吸毒非重大刑案，一般手銬是銬在前方。刑警壓制嫌犯後，才由另2各刑警開偵防束前來支援，萬沒想到嫌犯會趁機劫走偵防車逃逸，留下4名刑警在現場。

警方表示，研初判劉嫌恐找朋友接應，7日凌晨警方至吉安鄉北昌一街查訪，約1小時後找到車輛，車況完好但嫌犯已逃逸，再調閱路口監視器，並協請花蓮警分局共同進行地毯式搜索，在7日晚間6點左右於花蓮市林園一街將劉嫌再度緝捕歸案，劉嫌被逮獲後表示「怕不能交保才落跑」。全案依妨礙公務與脫逃罪移送花蓮地檢署偵辦。

警方初步檢討，逮捕劉嫌時，未將偵防車熄火，嫌犯才能趁機將車開走逃逸。警方坦承執勤過程有疏失，將開專案會議檢討調查，研議懲處。

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