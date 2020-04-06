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連千毅稱求交保夢碎！法官太了他：透過網路犯罪、熟悉操縱媒體

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▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲連千毅日前聲請交保，1日遭高雄地院駁回，他的律師葉銘進表示接下來應該還是會繼續延長羈押。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄市2019年9月發生直播主之亂，當時主角之一的連千毅仍在押，高雄地院3月30日開準備程序庭，連千毅指出自己平常常做公益，盼求能以1百萬元交保，同時也會捐1百萬給10間孤兒院。但高雄地院認為連千毅仍有再犯及勾串證人之虞，4月1日駁回他聲請，而連的律師葉銘進則表示，接下來應該還是會繼續延長羈押。

2019年底高雄市區發生一連串開槍、聚眾鬥毆等社會案件的「直播主之亂」，牽涉當中的直播主連千毅，事後也遭檢警依涉槍砲、組織犯罪及恐嚇等罪嫌收押至今。連千毅3月30日出庭時對多數起訴罪名都認罪，但除槍砲彈藥刀械管制條例認罪，以及對檢方指控的組織犯罪、強制罪及適用兒少法加重刑期部分都有意見。

▲連千毅30日開程序準備庭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲連千毅3月30日開程序準備庭，他的小弟賴賢賢等人也出現法院 。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，一直希望有交保機會的連千毅，在聲請具保停止羈押調查庭表示，平時就有在做善事，會捐款給孤兒院，且「已有全面引退黑社會的打算」，盼能請求100萬元交保，同時也會捐100萬做公益基金給10間孤兒院；他更搬出慶富案、大寮殺人棄屍案做比較質疑，「我犯的組織犯罪條例相比之下，他們可以交保，為何我不能交保！不符合比例原則」，但庭訊結束後仍被還押。

對此，高雄地院1日公布法院裁處結果表示，因連千毅是透過網路實施犯行的組織性暴力犯罪，與金融財產犯罪的慶富案、大寮殺人棄屍案，所涉犯罪類型有極大差異，且就犯罪組織性、計畫性、犯罪行為的廣度來看，因上述案件實在難以與本案比擬，甚至作為基準，所以無法單憑他案的羈押狀況，就判定連千毅無羈押必要。

至於連千毅請求收看電視、收聽收音機或閱覽報紙的部分，法官認為連千毅是知名網路直播主，對於如何運用、操縱媒體非常熟悉，因本案有部分犯行也是透過網路媒體犯罪，且案件仍持續被媒體關注報導，為避免連千毅藉由閱覽報紙、收看或收聽電視，利用媒體影響案件後續審理程序，認為仍有禁止他閱覽各類媒體報章的必要。

法官綜合上述總結，因連千毅犯罪嫌疑重大，目前仍有再犯及串證之虞，為了避免他勾串證人，對他聲請交保予以駁回。連千毅的律師葉銘進則回應表示，通常案件到了法院還羈押禁見被告的情形，縱使法官要准予交保，大多也是會等到交互詰問完要結案的時候，所以接下來應該還是會繼續延長羈押。

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