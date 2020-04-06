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雲林悍匪遇5警車包圍　斗六街頭狂竄無路可逃...他正面對決直撞釀6輕重傷

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市6日下午發生警匪追逐，約2點08分警車與歹徒座車於雲林路二段發生劇烈碰撞，現場共造成匪徒1男1女、警方4人受傷，駕車的黃姓男子為毒品通緝犯，下午警方發現可疑車輛欲攔檢不停，另輛警車在一家診所前擋住匪徒去路，遭匪徒衝撞，隨後警方於車上起出疑似毒品，全案深入調查中。

據了解，開車黃姓男子（42歲）為毒品通緝犯；約莫2點警網接獲通報發現可疑車輛，附近巡邏車於鎮南路上前攔檢未停，即展開追逐，5輛警車於中堅西路、雲林路、民生南路設置攔檢、圍捕，警匪車於民生南路附近來回跑，最後黃嫌於中堅西路左轉至大賣場前，馬上原路迴轉至接近中堅西路口遇上另輛警車以車擋車，而遭匪徒衝撞。

▲雲林縣斗六市發生警匪追逐，警車與歹徒車輛經猛力衝撞，造成車頭全毀，共3警2嫌受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣斗六市發生警匪追逐，警車與歹徒車輛經猛力衝撞，造成車頭全毀，共3警2嫌受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣斗六市發生警匪追逐，警車與歹徒車輛經猛力衝撞，造成車頭全毀，共3警2嫌受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃嫌衝撞警車後，滿身血一臉痛苦，遭警方拉下車上銬控制，隨後送醫救治。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方表示，包含警方4人、黃嫌及同車女子共6人受傷，黃嫌及女子在衝撞警車後皆受傷困在車內，警方立即先將女子救出，並送往醫院治療，隨後再將困在黃嫌拖出上銬，但當下黃嫌因受傷較嚴重，意識已經略為模糊，目前已送往醫院治療。受傷的6人分別送到臺大醫院雲林分和成大醫院斗六分院救治，暫無生命危險。

▲雲林縣斗六市發生警匪追逐，警車與歹徒車輛經猛力衝撞，造成車頭全毀，共3警2嫌受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲嫌犯座車在強烈衝撞後，駕駛受傷血跡沾滿正副駕駛座，車內一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻攝）

遭衝撞警車上有3名員警，其中2人手抬不起來，疑似有骨折跡象，在將匪徒上銬後交由其他支援警員到達並控制現場才送醫救治。警方隨後在車上起出一包疑似毒品的白色不明物。

現場民眾指出，聽聞劇烈碰撞聲，隨後就見到濃煙竄出，起先還以為是一般車禍，見劇烈撞擊造成車輛機油滿地隨即撥打119，消防車也隨即趕到現場，直到看到眾多員警現身，才知道是警匪追逐。由於現場撞擊聲響相當大，一度被誤傳是警匪槍戰，事後警方也澄清，「沒有開槍」。

▲雲林縣斗六市發生警匪追逐，警車與歹徒車輛經猛力衝撞，造成車頭全毀，共3警2嫌受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲附近店家監視器畫面，拍到2點07分歹徒座車與警車於門前經過，警笛聲引起附近民眾引頸觀望。（圖／記者蔡佩旻攝） 

附近店家監視器畫面，拍到2點07分歹徒座車與警車於門前經過，警笛聲引起附近民眾引頸觀望，不到一分鐘歹徒於同路段迴轉，衝撞於路口部署攔檢的警車，警方遭碰撞後依然勇猛衝下車，敲打車窗並將歹徒拉下車壓制上銬。

▲雲林縣斗六市發生警匪追逐，警車與歹徒車輛經猛力衝撞，造成車頭全毀，共3警2嫌受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃嫌衝撞警車後，滿身血一臉痛苦，遭警方拉下車上銬控制，隨後送醫救治。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣斗六市發生警匪追逐，警車與歹徒車輛經猛力衝撞，造成車頭全毀，共3警2嫌受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方隨後於黃嫌車上，起出疑似毒品的白色不明物品及針頭，全案深入調查中。（圖／記者蔡佩旻攝）


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