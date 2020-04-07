緝獲通緝犯偵防車反被開走！烏龍4警 1小時尋獲「空車」傻眼了

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務警察總隊刑警6日晚間在花蓮市區逮捕1名毒品通緝犯，不料嫌犯上了警用偵防車後，隨即衝向駕駛座將偵防車開走。事發後警方雖在1小時後找到失竊偵防車，但嫌犯早已棄車逃逸無蹤，警方正全力搜捕中。

▲▼警方將通緝犯押上車，通緝犯迅速竄進駕駛座開車逃逸。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方依線索研判，搜尋約1小時後在吉安鄉北昌一街一處巷口發現被偷走的偵防車，車輛並未損傷，但劉嫌已棄車逃逸無蹤。

花蓮港務警察總隊副總隊長劉全原7日表示，刑警隊6日晚接獲可靠情資，劉姓毒品通緝犯將在市區東興街進行毒品交易。總隊隨即派2名員警到場埋伏後，7日凌晨將他逮補，但搜身僅查扣手機1支，港警隨後請求警力支援押送嫌犯。

劉全原表示，2名刑警警力到場後，因偵防車沒有熄火，員警將劉姓毒品通緝犯押上後座後，怎知身形瘦小的劉嫌立即衝往駕駛座，並將車輛開走逃逸，留下4名刑警呆在現場。

▲警方1小時後找回偵防車，但通緝犯已逃逸無蹤。

目前花蓮縣警局刑警大隊、花蓮分局正擴大緝捕，並調閱現場附近路口監視器，同時策動劉嫌親友聯繫，呼籲他出面投案。

至於劉嫌為何經過搜身、上銬後，車輛卻未熄火反而讓劉嫌奪車逃逸，劉全原表示，將召開專案檢討會議調查。

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