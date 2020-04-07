新冠疫情害慘營業額少5成　高市推「暖心卡」救買氣...再點名這3人

▲高雄市副市長葉匡時。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

為了活絡市場經濟，高雄市政府推出「暖心相守寄未來運動」，採用坊間商店預購寄杯模式，協助店家周轉急救，高雄市長韓國瑜和副市長葉匡時先後接棒，用行動支持店家商品，被點到名的人還要繼續往下點3個人延續暖心行動，對此，商家大讚市府作為，更表示有信心能度過難關。

受到新冠肺炎疫情影響，各行各業買氣低迷，為了活絡市場，高雄市經發局推出「暖心相守寄未來運動」，採用坊間普遍的預購與寄杯商業模式，鼓勵店家推出優惠做誘因，沒有固定機制，鼓勵商家提出多元組合方案，透過「小錢多點」預購方式，協助店家周轉急救。韓國瑜率先掏腰包購買5000元庇護商店咖啡，而葉匡時也接棒購買冰品幫助店家，更點名高雄市議員李喬如、高閔琳和黃捷接續暖心行動。

▲高雄市副市長葉匡時預購小農冰品。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，葉匡時點名3位綠營議員接力的作法，讓外界霧裡看花，葉匡時表示：「這三位議員剛好都是是反對黨，就是民進黨、時代力量，我覺得在抗疫期間內，大家應該不分黨派、要團結，另外三位剛好都是女性，表示抗疫也不分性別，打破所有不同的族群、各方面的疆域，一起團結紓困幫助高雄的中小企業商家。」

「有了市府的政策支持，有信心能度過難關！」冰品店老闆陳瓊嵐無奈表示，自創品牌在街邊店、駁二和百貨公司都有開設，受到疫情影響，對於觀光地區和百貨公司部分影響真的蠻大，街邊店則較無影響，總體營業額來說，大約下降5成。

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