「我去過墾丁！」高醫13患者掛急診　衛生局曝染疫關鍵時間

▲清明連假民眾湧入墾丁大街。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，民眾已經在家悶了許久，不少人趁著清明連續假期外出旅遊，不過隨著假期結束，高醫急診室就收治了13名患者，各自表示曾去過墾丁、花東等熱門景點，怕擔心染上新冠肺炎，因此要求採檢。高雄市衛生局則指出，疫情有潛伏期，「5日至19日才是防疫戒慎時期」，通報人數不可能立刻有上升趨勢。

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▲高醫急診室主任葉怡亨。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫急診室主任葉怡亨指出，清明連續假期過後，高醫急診部共有收治13位出現上呼吸道症狀患者，其中有5位患者自述有11個熱門景點旅遊史，大部分都出現發燒、喉嚨痛、咳嗽為主，零星個案有下瀉症狀，全數依規定通報，先讓病人返家自主管理等待檢驗報告出爐。

據疾病管制署評估，新冠肺炎病毒潛伏期最長可以來到14天，以此判斷清明連假期間，民眾戶外活動相較熱絡是否有可能立刻出現症狀或是通報人數上升？高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則是駁斥此說法：「並沒有！」他表示，疾病有潛伏期，即便接觸之後，潛伏期在14天內才會出現不適症狀，因此在收假之後，「5日至19日才是防疫戒慎時期」，市府經全力執行防疫整備工作。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

潘炤穎進一步解釋，指揮中心日前調整通報標準，包含腹瀉、味嗅覺喪失部分也特別明列出來，而常規性腹瀉患者就有相當大的比例，因此就醫人數看似會較過去數還多，高雄市24家採檢醫療院所醫護人員會依據醫師判斷，配合X光檢查及相關旅遊史調查進行採檢，並由中央流行疫情指揮中心做出研判、發布。

高醫副院長吳登強提醒，疫情持續影響，藉著清明連假的機會教育，不久還有五一連假，一定要勤洗手、戴口罩、維持適當社交距離，並且避開人潮聚集地。

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