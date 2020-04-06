連假爽玩後發燒喉痛衝急診：我去過墾丁　高雄各大醫院增問11景點TOCC

▲清明連假期間，警方特別到墾丁進行防疫宣導。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，民眾已經在家悶了許久，不少人趁著清明連續假期外出旅遊，不過隨著假期結束，高雄市6日卻傳出有民眾曾到過熱門景點，且出現上呼吸道等症狀到院就診。對此，高雄市大型醫療院所也不敢懈怠，即日起加強針對熱門景點部分詢問旅遊史。

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▲指揮中心發布細胞廣告訊後，墾丁大街遊客相對減少。（圖／記者吳奕靖攝）

新冠肺炎疫情期間，還是有許多民眾趁著清明連續假期到觀光勝地遊玩，為避免疫情出現群聚感染，中央流行疫情指揮中心4日上午針對國內11處知名景點發送2則「疫情警示」細胞廣告訊，趁著收假第一天，6日上午更提早召開記者會，提醒曾到過人多景點的民眾，需要自主管理14天，不僅有許多公部門跟進作業，部分民間企業更提出居家辦公來因應。

高雄市6日則傳出有患者表示，連假期間曾有墾丁、台東旅遊史，今日出現發燒、喉嚨痛、腹瀉等症狀，因此各別到大醫院急診室求診進行篩檢，就怕去過人多的景點而染上新冠肺炎。

▲高醫急診室。（圖／記者許宥孺攝）

高醫表示，已針對院內4000多名員工調查連假期間TOCC，若是去過11個熱門景點的員工，會要求上網填報資訊，有出現相關症狀禁止到院上班，若沒有現症狀則是加強自主管理，一天量測3次體溫並填表紀錄。

▲高雄長庚醫院急診室。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄長庚表示，6日到院看診的患者，都特別針對11個熱門景點詢問旅遊史、活動史等，有到過熱門景點採暫緩入院，有就醫需求則到戶外進行防疫門診及藥來速處理；院內員工部分，會請醫護自主提報TOCC，並進行自主管理。

小港醫院、義大醫院則表示，目前未統計相關病患數字，但會加強詢問TOCC。

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