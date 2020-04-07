韓籍夫妻挨罰30萬喊「不公平」　高市衛生局秀公文書打臉：分明是在狡辯！

▲韓籍夫婦不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館還大聲嗆人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

一對韓籍夫妻2月從小港機場入境，兩人投宿於某家檢疫旅館，但卻在檢疫倒數最後1天違規外出，遭高雄市衛生局開罰30萬元罰鍰，妻子在6日還向《ETtoday新聞雲》記者喊冤：「隔離時間到了才離開旅館」。對此說法，高雄市衛生局駁斥：「分明是在狡辯！」並公布夫妻倆相關違規證據，狠狠打臉妻子的說詞。

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▲衛生所防疫人員會同轄區員警至旅館開立舉發通知書。（圖／記者許宥孺翻攝）

韓籍夫婦本來在11日就可解除檢疫期，10日卻短暫外出購買食物遭旅館檢舉，防疫人員和員警隨即到場了解事實，並依違規行為向夫妻倆開立舉發通知書，幾經溝通之下2人依舊拒簽，甚至企圖在2日從桃園機場離境，目前則是安置在台北的韓國教會。

▲韓籍夫妻因違反居家檢疫規定趴趴走被開罰30萬元，但覺得委屈打算提訴願。（圖／記者黃彥傑攝）

「我們並不是不配合，只是突然開罰讓人無法接受！」對於社會大眾的批評，韓籍夫妻覺得很冤枉，妻子在6日獨家接受《ETtoday新聞雲》採訪，表示檢疫期間相當配合，直到11日中午外出想到旅行社看返回韓國的班機時間，期間卻接到電話質問，回到旅館後，防疫人員原就直接對他們開罰。妻子認為，有許多台灣人也有違規情形，且政府都會給予警告，但他們卻是直接開罰，認為這樣相當不公平。

▲先生在30日簽收行政裁處書。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲先生幫太太簽收的行政裁處書。（圖／記者許宥孺翻攝）

對於妻子的說法，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎駁斥，韓籍夫妻分明是在狡辯：「韓籍夫妻在2月25日下午三點多入境小港機場，再怎麼算，都不可能在10日中午離開，何況居家檢疫通知書是以書面形式通知，並非口頭通知，檢疫起訖日期都寫得很清楚，離法定時間超過1天以上，根本是心存僥倖！」

▲先生看到媒體報導，抗議侵害隱私權。（圖／記者許宥孺翻攝）

「根本是藐視台灣防疫法規和公權力！」潘炤穎表示，在執法過程中，每一個環節都是證據，「包括10日、11日遭拒簽的舉發通知書，以及30日終於送達的行政裁處書，2人違規事蹟明確還對行政人員態度不佳，離開旅館後，手機也經常性關機隱藏訊號，更規避裁處書送達程序」，將會持續透過行政執行署勸導2人盡快繳清罰款。

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