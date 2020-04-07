遭質疑連假防疫「態度不一致」　蘇貞昌：有原則也有靈活應變





▲行政院長蘇貞昌於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者范正祥台北7日電

國民黨立委呂玉玲今天質詢時以清明連假防疫為例，質疑政府態度變化，究竟是鼓勵民眾到戶外走走，還是待在家裡，態度沒有一致。行政院長蘇貞昌對此表示，基於防疫需要，有原則也有靈活應變。

立法院會今天進行立委對行政院長施政總質詢。呂玉玲質詢，這次清明連假，先是交通部長林佳龍表示連假可以適當出遊到戶外走走，接著中央流行疫情指揮中心希望民眾待在家裡，甚至中央流行疫情指揮中心後來還針對出遊人潮眾多的11個景點發布國家級警報提醒民眾儘量不要去，她說，希望政府給國人的感覺是態度要一致，答案也要一致，民眾才能有所依循。





▲國民黨立委呂玉玲質詢。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌答覆，這叫做「有原則也有靈活應變」，所謂「原則」是在這波疫情中，台灣可以說是全世界少數還能夠正常生活、自由活動的國家，所以政府鼓勵民眾正常生活、健康活動。

談及基於防疫需求所作「靈活應變」，蘇貞昌表示，當政府發覺很多民眾前往一些景點旅遊忘了應該保持社交距離，或者連口罩都忘了戴，也向民眾特別提醒。

蘇貞昌強調，政府認為民眾自律是很好的事情，健康活動也是可以容許的，「但當超過時，政府還是給予提醒，也是基於防疫需要。」

呂玉玲再問，中央流行疫情指揮中心當時針對出遊人潮眾多的屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮發布國家級警報，是不是因為人潮擁擠，民眾沒有保持社交距離。

蘇貞昌答覆，「對」。他也提及，到目前為止沒有規劃要取消五一連假，但疫情的發展，政府都緊盯著，萬一有非常嚴重的變化，當然自有因應之道。

此外，國民黨立委陳雪生今天在總質詢時建議發放現金給民眾救急。蘇貞昌說，不是說不能發現金，是說不分貧富通通有獎、通通現金，這樣子的作法比較偷懶。

蘇貞昌表示，「我們現在有準備發現金。發給誰呢？發給需要的，發給弱勢、發給相關特別的情況。」他說，所謂弱勢需要，譬如中低收入戶。所謂特別的情況，譬如老闆發不出薪水，政府給予補助四成；還有自營、營業主，也給相關的新台幣1萬元1個月。（編輯：蘇龍麒）