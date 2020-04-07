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改24hrs線上方式！陸國務院：第127屆廣交會於6月中下旬在網上舉辦

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▲▼ 廣交會。（圖／翻攝自廣交會官網）

▲受到疫情的影響，廣交會延期舉辦。（圖／翻攝自廣交會官網）

記者邱茀濱／綜合報導

由於新冠肺炎疫情在全球擴散，原訂4月15日舉辦的中國進出口商品交易會（廣交會）日前宣布延期後，中國國務院李克強今（7）日決定，第127屆廣交會將於6月中下旬改以網路舉行，廣邀海內外客商在線展示產品，提供全天候網上推介，打造優質特色商品線上外貿平台，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

據《央視新聞》報導，李克強7日主持召開國務院常務會議，他指出，當前全球疫情大流行對世界經濟和國際貿易投資帶來巨大衝擊。「要按照黨中央、國務院做好『六穩』工作部署，堅持擴大開放，採取一系列穩外貿、穩外資舉措，減輕中國經濟受到的嚴重影響。」

疫情的影響到當前傳統外貿，為了更大發揮跨境電商的優勢，會議決定增設46個跨境電商綜合試驗區，推廣促進跨境電商發展的有效做法，實行對綜試區跨境電商零售出口貨物按規定免徵增值稅和消費稅、企業所得稅核定徵收等支持政策，研究將具備條件的綜試區所在城市納入跨境電商零售進口試點範圍。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝中國政府網）

▲李克強。（圖／翻攝中國政府網）

李克強指出，統籌內外貿發展，支持加工貿易企業紓困。對加工貿易保稅料件或製成品內銷，年底前暫免徵收緩稅利息。將加工貿易企業內銷可選擇按進口料件或按成品繳納關稅的試點，擴大到所有綜合保稅區。擴大鼓勵外商投資產業範圍。

面對疫情在全球大爆發，李克強宣布，第127屆廣交會於6月中下旬在網路上舉辦。廣邀海內外客商在線展示產品，運用先進訊息技術，提供全天候網上推介、供採對接、在線洽談等服務，打造優質特色商品線上外貿平台，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。會議還指出，要提升中歐班列等貨運通道能力，全力承接海運、空運轉移貨源，支持穩定國際供應鍊和復工復產。

為加強普惠金融服務，會議決定，實行財政金融政策聯動，將部分已到期的稅收優惠政策延長到2023年底。包括：對金融機構向小微企業、個體工商戶、農戶發放100萬元及以下貸款的利息收入免徵增值稅；對向農戶發放10萬元及以下貸款的利息收入、為種養殖業提供保險業務的保費收入，按90%計入所得稅應納稅所得額；對小貸公司10萬元及以下農戶貸款的利息收入免徵增值稅，並按90%計入企業所得稅應納稅所得額，對其按年末貸款餘額1%計提的貸款損失準備金，準予所得稅稅前扣除。

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