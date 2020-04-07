匝道岔路彎錯邊！休旅車國3霸氣「逆向大迴轉」…網驚：那是通往天國路

記者徐愷昕／綜合報導

日前國道3號往安坑匝道方向，有一輛黑色休旅車下交流道時疑走錯方向，竟直接在高速公路上迴轉又逆向，行徑十分誇張大膽，後方民眾將此畫面錄下後放上臉書《爆料公社》，網友們直呼，「實在太扯了！」紛紛質疑這名駕駛到底是怎麼拿到駕照的，當中還有不少人笑稱，「應該是雞腿換來的」。

▲國道3號上一輛黑色休旅車疑轉錯匝道，竟直接逆向大迴轉，嚇壞後方車輛。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

有網友1月22日中午12時40分許在國道3號一岔路口往安坑方向行駛時，驚見前方一輛黑色休旅車疑走錯路想往「新店、台北」方向，竟直接逆向大迴轉，把後方駕駛嚇了好大一跳！想想這台黑色休旅車接著將持續逆向前行，後方駕駛不禁感嘆，「只能天佑順向車了」。

▲國道3號上一輛黑色休旅車疑轉錯匝道，竟直接逆向大迴轉。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

此段行車紀錄器被PO上臉書《爆料公社》後，短短1小時就引來千名網友按讚，大家見狀紛紛於底下留言，「省油錢也不是這樣吧」、「把高速公路當駕訓班？」、「這個是高高手，無法形容了」、「逆轉人生～需要冒險啊」，猜測違規駕駛轉得如此自然，會不會是導航失誤，又或把那邊當成迴轉道，而當有網友詢問詳細案發地點時，還有人幽默回應，「那是通往天國的道路」，認為駕駛的駕照根本是雞腿換來的。

依據交通法規，一旦因為錯過出口、匝道，在高速公路上危險駕駛者（包含迴轉、逆向），依照罰則最高可處6000元罰鍰，民眾若貪圖自己方便，做出荒謬舉動，就得為自己的行為付出代價，在此警方也呼籲民眾切勿以身試法。

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